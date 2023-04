Predsjednik Atletica Vrsaljku uručio priznanje za njegovih sto nastupa u dresu kluba

Španjolski nogometni klub Atletico Madrid odao je priznanje svom bivšem braniču Šimi Vrsaljku (31), koji je prošli mjesec završio igračku karijeru, uručivši mu na stadionu pločicu s podsjetnikom na njegovih 100 nastupa. Atletico je u nedjelju sa 1-0 pobijedio Real Betis čime se učvrstio na trećem mjestu iza Barcelone i Real Madrida.

Spiker je uoči utakmice na stadionu Metropolitano preko razglasa objavio kako se u loži nalazi i Vrsaljko, a publika je odgovorila ovacijama. Vrsaljko, koji je bio član Atletica od ljeta 2016. do ljeta 2022., ustao je te rukom pozdravio navijače.

"Predsjednik kluba mu je na poluvremenu predao pločicu s obilježjem njegovih 100 nastupa u crveno-bijelom dresu", rekao je Atleticov glasnogovornik za Hinu.

Klub je na Twitteru objavio zajedničku fotografiju Vrsaljka i predsjednika Enriquea Cereza dok drže uokvirenu pločicu.

1️⃣0️⃣0️⃣ Red & White games 🙌



Our pleasure to see you again, Šime ❤️🤍 pic.twitter.com/unogWpt6x8