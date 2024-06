Pravilo oko kojeg mnogi protestiraju neće se mijenjati još dvije godine, evo o čemu se radi

Prije nekoliko godina apelirali smo na Hrvatski nogometni savez, njegov Izvršni odbor, da promijeni sustav natjecanja, točnije, da vrati ono što je ukinuo. Riječ je o načinu popunjavanja prve HNL, a tražili smo da se vrate dodatne kvalifikacije, da pretposljednji klub HNL-a igra dodatne kvalifikacije s drugoplasiranim klubom iz drugog ranga našeg nogometa. To smo imali godinama, ali je to pravilo onda ukinuto, pa je iz lige ispadao samo posljednji u ligi, te iz druge ulazio jedan.

Valjda se neće predomisliti

To se pokazalo kao loše, pogotovu kad jedan prvoligaš, kao ove sezone Rudeš, rano počne bodovno zaostajati i postane jasno već i prije Božića da će se sigurno preseliti u drugi razred našeg nogometa. Tada osim borbe za naslov prvaka i plasmana u europske klupske kvalifikacije, dobar dio klubova ne igra za ništa. Istina, ima veći novac od TV prava što je bolje plasiran, ali liga uglavnom postane nezanimljiva, pogotovu u završnici kad se klubovi od šestog do devetog mjesta bore za tu razliku novca, za 50 ili 100 tisuća eura više.

Izvršni odbora HNS-a vratio je te dodatne kvalifikacije, ali na takav scenarij još se mora pričekati. Dakle, dodatne kvalifikacije igrat će se tek u sezoni 2026./27. I to nije nekakva nova odluka, donesena je 7. lipnja, ali ne jučer nego prije točno godinu dana. Dakle, još dvije godine iz prvog ranga našeg nogometa ispadat će samo jedan klub, a jedan iz drugog ranga ući među elitu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Propozicije natjecanja moraju se mijenjati godinu dana prije nego što stupe na snagu, tako da Izvršni odbor HNS-a još i tu odluku o dodatnim kvalifikacijama ima vremena promijeniti. Što i ne bi pretjerano čudilo, kad u Izvršnom odboru ima predstavnika klubova, a nekima od njih zacijelo neće odgovarati da idu u dodatne kvalifikacije. Kako su bile ukinute, pa prije godinu dana vraćene za spomenutu sezonu 2026./27., tako još imaju godinu dana da promijene odluku i ponovno izbace dodatne kvalifikacije.

Tako su neki članovi Izvršnog odbora tražili mogućnost da klubovi koji igraju u Europi imaju pravo odgoditi dvije utakmice HNL-a, a onda kad im u nekom trenutku odgode drugih klubova nisu odgovarale, ti isti tražili su da odgoda više ne bude, pa se to i dogodilo. Zbog igranja u Europi više nema odgoda HNL-a.

Nadamo se da će ta odluka 'vlade' HNS-a o dodatnim kvalifikacijama ostati na snazi, ne bi bilo loše kad bi kvalifikacije pomaknuli na sezonu 2025./26. Jer, kad se pogleda upravo završena sezona u kojoj je Rudeš odavno bio otpisan, na kraju je osvojio samo devet bodova u 36 utakmica, Varaždin, Gorica, Istra i Slaven Belupo nisu imali nikakve brige. Nije se to dogodilo prvi put, imali smo jako sličan slučaj u sezoni 2020./21. kad je Hrvatski dragovoljac imao samo 19 bodova i puno prije kraja si je 'osigurao' ispadanje, a Istra je mirno s 12 bodova više otišla na godišnji odmor. Šteta je što su rijetki klubovi koji su bili mirni oko ostanka koristili takvu situaciju, a nisu gurali i razvijali svoje mlađe igrače na kojima bi sigurno zaradili puno više nego za jedno ili dva bolja mjesta na tablici od TV prava.

FOTO: Bivši Dinamov Argentinac i lijepa Zagrepčanka vjenčali su se prije devet godina

Igrali bi S. Belupo i Zrinski O.

Da smo ove sezone imali te dodatne kvalifikacije, igrao bi ih Slaven Belupo protiv Zrinski Osječkog i sigurno bilo zanimljivo. Istina je da su u prijašnjim dodatnim kvalifikacijama obično pobjeđivali prvoligaši jer postoji razlika u kvaliteti, tu se godinama naigrala i spašavala Istra. No sigurno je da bi se u prvoligaškoj konkurenciji vodila velika borba za bijeg s devetog mjesta. Cijelu ligu to bi učinilo znatno zanimljivijom, apelirao je na to prije nekoliko dana i trener Dinama Sergej Jakirović iako Dinamo nema veze s borbom na dnu, ali i ti klubovi koji se ne bore za 'ništa' igrali bi tada drukčije i protiv onih s vrha, bilo bi kod njih puno više nervoze, pritiska, dok su ovako mogli utakmice s onima koji su pri vrhu odigrati 'haklerski', opušteno jer su znali da im se ništa neće dogoditi.

Sad imamo odluku od prije godinu dana i nadamo se da će ostati na snazi pa bi u sezoni 2026./27. trebali gledati zanimljiviju Supersport HNL. A nadamo se i da će novi prvoligaš Šibenik biti konkurentan i da neće 'plesati' samo jedno ljeto.