Poznati svi sudionici kvalifikacija za EuroBasket 2025: Hrvatska će 8. kolovoza doznati protivnike

Pobjedom košarkaša Danske 88-63 u Kosovu, doznali smo ime i posljednje 32. reprezentacije koja će sudjelovati u kvalifikacijama za EuroBasket 2025., koje će započeti 19. veljače sljedeće godine, a završiti 25. veljače 2025.

Ždrijeb kvalifikacijskih skupina bit će održan u ponedjeljak, 8. kolovoza, s početkom u 11.30 sati u Muenchenu. Nositelji će biti određeni neposredno uoči ždrijeba.

GALERIJA Dinamo predstavio svog novog trenera Josipa Sesara

Reprezentacije koje će sudjelovati u spomenutim kvalifikacijama su: Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Grčka, Hrvatska, Island, Italija, Izrael, Latvija, Litva, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska Turska, Ukrajina i Velika Britanija.

VEZANI ČLANCI:

Reprezentacije će biti raspoređene u osam skupina po četiri, a na završni turnir će se plasirati 24 momčadi, odnosno po tri najbolje iz svake skupine, osim onih u koje će biti raspoređene izabrane vrste zemalja sudomaćina sljedećeg EuroBasketa, a to su Cipar, Finska, Poljska i Latvija. Iz tih će skupina uz te reprezentacije na završni turnir ići preostale dvije najbolje plasirane.

Tri su termina rezervirana u kalendaru za ove kvalifikacije, a u svakom će biti odigrana po dva kola. Prvi termin je od 19. do 27. veljače 2024., drugi od 18. do 26. studenoga 2024., a treći od 17. do 25. veljače 2025.

VIDEO Pep Guardiola potvrdio da je Joško Gvardiol obavlja liječničke preglede u Manchester Cityju: 'Svi znaju da je tu'