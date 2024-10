Poznati Englez: Luka Modrić je žilavi mali gad

Ulaskom s klupe u subotu protiv Celte, Luka Modrić (39) postao je najstariji igrač u povijesti madridskog Reala koji je barem minutu proveo na terenu. Real je u toj utakmici slavio s 2-1, Modrić je Viniciusu Junioru poslao loptu s očima kod gola za konačan rezultat, ali momčad i navijači nikako nisu bili zadovoljni prikazanim na terenu.

Celta je propustila nekoliko čistih zicera, a Madriđanima sad slijedi niz utakmica u kojima će imati priliku pokazati mogu li se nositi s velikanima. U iduća dva tjedna redaju se Borussia Dortmund, Barcelona, Valencia i Milan. Doduše, Valencia je neprepoznatljiva ove sezone, ali Real je nerijetko imao velikih problema na njihovu terenu gdje će i igrati tjedan dana nakon El Clasica.

"Modrić je jedinstveni nogometaš. Ne samo u našem klubu, nego u nogometnom svijetu. Ne postoji još jedan takav nogometaš. Modrić donosi jedinstveno iskustvo i kvalitetu u baratanju loptom i vladanju svojom pozicijom. Njegovo vođenje utakmica nam mnogo pomaže. Nadam se da će to sve pokazati i sutra", rekao je trener Reala Carlo Ancelotti uoči utakmice s Borussijom D. u Ligi prvaka.

Modrić je ove sezone nastupio u svih 13 utakmica za Real, ali samo pet puta je igrao od starta, od čega je tri puta odigrao cijelu utakmicu. Ubilježio je tri ovosezonske klupske asistencije, ali na prvijenac još čeka.

A engleski novinar Sid Low u tekstu za Guardian napisao je sljedeće o hrvatskom kapetanu:

"Postoji razlog zašto je Luka Modrić još uvijek tu, i to nije nostalgija, a ni činjenica da je kao igrač koji nije bio zajamčeni starter kad se pridružio prije 12 godina postao najbolji vezni igrač koji je ikada igrao za najveći klub od svih. Nije to ni 547 odigranih utakmica ili 27 osvojenih trofeja, čak i ako je to više od bilo koga.

Nisu to trenuci ili glazba, radost u tome kako je svirao, vanjski dio njegove kopačke, čarobni štapić ili jedinstvena, podcijenjena jednostavnost svega toga, iako je sve to tu i uvijek će biti. Riječ je o nečemu jednostavnijem: još uvijek je na razini.

To zahtijeva talent koji ga izdvaja i temperament koji ga čini, entuzijazam za igru i odlučnost koja ide uz nju. Ovo nije nogomet kakav je Puskás igrao. Modrić je mali žilavi gad s listovima poput topovskih kugli, licem koje je oštro i istrošeno, nema ni grama masti na sebi, nazire se njegov stav, kao i njegova umjetnost. Ancelotti zna da Modrić nije netko tko pozdravlja priliku da odsjedi nekoliko minuta, a još manje dopušta drugima da mu kažu kada je vrijeme da ode, a snaći se u tome nije uvijek bilo lako."