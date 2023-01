Potez kakav se rijetko viđa: Šibenik uručio otkaz Cvitanoviću i vratio bivšeg trenera Čanadija

U HNK Šibenik ranije ovog mjeseca ušao je novi vlasnik. Njemački Hrvat Željko Karajica (52), menadžer boksača Filipa Hrgovića i suvlasnik kompanije Sports & Entertainment Holding (SEH), posjeduje još dva nogometna kluba (Austria Klagenfurt i Viktoria Berlin).

– Sve ćemo učiniti da ostanemo, ali ako se dogodi da ispadnemo, mi nećemo odustati od naše ideje. Nisam ja Šibenik uzeo kao da sam kupio košulju pa, ako mi iz nekog razloga ne paše, odem i vratim je – rekao nam je u razgovoru prije desetak dana.

13.11.2022., stadion Subicevac, Sibenik - SuperSport HNL, 17. kolo, HNK Sibenik - NK Osijek. Dion Drena Beljo, Mislav Matic Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Odgovorom na pitanje hoće li promijeniti trenera, ostavio je dojam kao da se neće odlučiti na takav potez.

– Trener je tu tek tri mjeseca, a u ovoj zimskoj pauzi odradio je prve pripreme s momčadi. Posjetio sam ga u Medulinu i stekao dojam da je on dobar izbor za ovo u što krećemo. Prijelazni rok je do 15. veljače i, bude li trebalo dopuniti momčad, onda ćemo to i učiniti. Najprije moramo stabilizirati klub da bismo u kvalitetnom natjecanju mogli razvijati talentirane igrače.

No, Narančasti su u nastavak sezone ušli s dva poraza, protiv Hajduka i Rijeke (oba 2:1). Mario Cvitanović (47) ipak je stoga napustio klupu Šibenika nakon što mu je klub otkazao suradnju. Na njegovo su mjesto vratili Damira Čanadija, koji je u Šibeniku bio između lipnja i rujna prošle godine. Pomalo neobična odluka, s obzirom na to da je riječ o treneru koji je još prije četiri mjeseca bio ovdje, a u 10 je susreta ostvario samo jednu pobjedu, uz sedam remija i dva poraza.

18.9.2022.., Rujevica, Rijeka - SuperSport HNL, 10. kolo, HNK Rijeka - HNK Sibenik. Damir Canadi Photo: Nel Pavletic/PIXSELL Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Cvitanović je, međutim, imao još gori skor, u sedam utakmica također stigao do jedne pobjede, i to u Kupu, dok u HNL-u nije proslavio nijedan trobod, odnosno jedan remi i čak pet poraza. Kako se vlast promijenila, odlučili su ponovno angažirati Čanadija. Šibenčani se ne nalaze u zavidnoj situaciji, na ljestvici su pretposljednji s 13 bodova, četiri više od zadnje Gorice, i nadaju se izlasku iz krize.