Portugalac koji je igrao za Dinamo: Atmosfera na Poljudu je fantastična, a u Zagrebu mi je bilo sjajno

Bivši portugalski nogometaš Tonel (42), koji je igrao za zagrebački Dinamo od 2010. do 2013. godine, smatra da je Vitoria Guimaraes "zrela ekipa" koja će u četvrtak na Poljudu biti obrambeno organizirana te tražiti pogodak iz brzog napada.

Hrvatski doprvak Hajduk i Vitoria, lani šestoplasirana momčad portugalskog prvenstva, u Splitu će odigrati prvu utakmicu 3.pretkola Konferencijske lige.

"Očekujem Vitoriju obrambeno organiziranu, vjerujem da će prepustiti loptu Hajduku. Kada dođu do lopte pokušat će izvesti brzi napad, a ne bude li to moguće, nastojat će zadržati loptu kontrolirajući ritam igre. No uvijek će obrambeno održavati ravnotežu," izjavio je 42-godišnji Tonel u razgovoru za Hinu.

Uzvrat u Guimaraesu, gradu udaljenom 50 kilometara od Porta, bit će 10.kolovoza.

"Vitoria je zrela momčad. Ostvarila je dosad dva pozitivna rezultata, pobjedu i remi," dodao je bivši stoper koji posljednje dvije i pol godine radi kao komentator na portugalskoj televiziji Sport TV gdje prati prvu i drugu portugalsku ligu.

Vitoria je pobijedila 3-0 mađarsku Puškaš Akademiju, pa u gostima odigrala 0-0 čime je izborila nastup u 3. pretkolu.

"Bolji su kada imaju loptu, te jači od veznog reda prema naprijed. U obrani nisu tako snažni," rekao je Tonel.

Tiago Silva (29) i Andre Almeida (22), koji igraju na poziciji “osmice”, su “jako dobri igrači koji daju ravnotežu ekipi”.

"(Ruben) Almeiras, lijevo krilo koje igra na desnoj strani, je također jako dobar. A Bruno Varela je dobar vratar”, rekao je Tonel koji je igračku karijeru počeo u obližnjem Portu, prošao sve selekcije reprezentacije Portugala, pa upisao 171 nastup za lisabonski Sporting.

Vitoria je 12. srpnja smijenila trenera pa na klupu posjela Morena Teixeiru, trenera B momčadi. Otišlo je i došlo puno igrača no Tonel kaže kako je ondje sada "dobra situacija".

“Bivši trener Pepa i uprava nisu se slagali oko igrača i plana za ovu sezonu pa je Pepa otišao. Vitoria je izuzetno težak klub za raditi. Navijači su jako strastveni te stvaraju ogroman pritisak tražeći rezultate," napomenuo je Tonel.

Oni će istrčati na ispunjenom Poljudu, a Tonel zna kakva je atmosfera u Splitu jer je upravo ondje debitirao u plavom dresu Dinama.

"Sjećam se te utakmice kao da je jučer bila!," naglašava smijući se. "Atmosfera je bila fantastična, stimulirajuća, onakva kakvu igrači vole. Ja sam tada imao 30 godina, te došao iz velikog portugalskog kluba Sportinga, pa sam bio navikao igrati u takvoj atmosferi i pod pritiskom”, dodao je. Hajduk i Dinamo su tada odigrali 1-1.

"Šaljem veliki zagrljaj svim stanovnicima Hrvatske, posebno zaposlenicima Dinama i njegovim navijačima. Bila su to jako dobra vremena. Zauvijek nosim uspomene iz 2,5 godine igranja za Dinamo i života u Zagrebu," istaknuo je.

Splitska momčad, koja je lani osvojila hrvatski Kup i zauzela drugo mjesto u prvenstvu, mogla bi dovesti stopera Awaziema Chidoziea (25) iz portugalske Boaviste koji je lani bio na posudbi u turskom Alanyasporu, izvijestile su novine Record. Tonel kaže da zna tog nigerijskog igrača.

"Iskusan je, dobro se postavlja na terenu i dobro čita igru. Također je dobar s loptom te agresivan bez nje. Ako je motiviran može biti važan igrač Hajduka," izjavio je.

Ljetos je, pak, iz Boaviste prešao u Benficu hrvatski napadač Petar Musa (24) koji je lani u 27 prvenstvenih utakmica zabio 11 golova.

"Iza njega je jako dobra sezona. Snažan, agresivan, dobar u zraku. Teško je reći hoće li dobiti priliku u Benfici," kaže Tonel.

Musa je prijateljsku utakmicu s Newcastleom odgledao s klupe za pričuve, a idući dan je zabio dva gola u trening utakmici u kojoj je s 3-1 pobijeđen trećeligaš Amora.

"Benfica ima Goncala Ramosa, Rodriga Pinha, Henriquea Arauja, Jaremčuka i Musu. Igraju u formaciji 4-2-3-1 sa samo jednom ‘devetkom’. No njemu su tek 24 godine, pa ako ne odmah, mogao bi biti važan u budućnosti," rekao je Tonel o Musi koji je potpisao ugovor na pet godina.

Kaže da je trenutno teško reći tko je favorit za osvajanje prvenstva iduće sezone no utrka bi se trebala voditi između Porta, Sportinga i Benfice.

"Vitoria će teško biti iznad petog mjesta, obično je Braga četvrta. Gil Vicente je bio veliko iznenađenje lani zauzevši petu poziciju," zaključio je Tonel.

>> Pogledajte jednu od asistencija Livaje na Torcida kupu