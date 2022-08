Hajduk ima jedan veliki problem, ovakva momčad teško će izdržati borbu za naslov

Odavno u profesionalnom sportu više ne vrijedi ona 'Važno je sudjelovati', danas je važno pobijediti. Dinamu i Hajduku bit će još kako važno pobijediti u ovom tjednu, kao što im je bilo važno i u vikendu koji je za nama. Naime, Dinamo u utorak u Razgradu igra prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Ludogoreca, a Hajduk igra svoju prvu europsku utakmicu ove sezone protiv portugalske Vitorije Guimaraes u trećem pretkolu Konferencijske lige. Tražit će plavi i bijeli dobar rezultat za uzvrat, ne bi li otišli u play-off.

Pobjede su im dobro došle

I zbog tih europskih ispita, ali i zbog bodova u domaćem prvenstvu u kojem oba kluba 'pucaju' na naslov prvaka, bilo im je stalo da ovaj vikend zaključe s punim kapitalom i u tome su uspjeli. Dinamo je bio uvjerljiv protiv Istre 1961. i slavio s 4:1 uz prilično dobru igru, a Hajduk je iz Varaždina nakon 2:0 kući odnio važne bodove. No Hajduk nije uopće igrao dobro, Splićane je zapravo potpuno nadigrao povratnik u prvoligaško društvo, statistika je za Hajduk ubitačno loša i samo zahvaljujući dvojici igrača mogu se veseliti. Naime, vratar Sentić branio je sve moguće, a Livaja je dvije prilike pretvorio u dva pobjednička pogotka.

Dakle, u ovom trenutku Dinamo u novi europski ispit kreće u dosta dobroj formi. Doduše, valja biti oprezan jer plavi znaju igrati promjenjivo, kako tijekom same utakmice tako i iz utakmice u utakmicu. Jedno loše i jedno odlično poluvrijeme protiv Hajduka u Superkupu, loš početak pa sjajnih sat vremena protiv Lokomotive, dvije loše utakmice protiv Shkupija koje su ipak završile uspješno te jako dobra partija protiv Istre. No Dinamo je sad već odigrao dosta utakmica i očito je da se diže u formi, u Bugarskoj bi trebao nastaviti tako pa će vjerojatno biti uspješniji od neugodnog bugarskog prvaka.

Trener plavih Ante Čačić koristio je dosta igrača i svaki put se netko istaknuo, tako da je zapravo samo dobio potvrdu da mu je taj veliki kadar doista kvalitetan, no sad će zacijelo polako iznjedriti najboljih 11 već za ovu važnu utakmicu protiv Ludogoreca. Malo ga sad remete ozljede, probleme ima Bruno Petković još od utakmice s Lokomotivom, a Emreli koji je postigao sjajan pogodak Istri ponovno ima tegoba s leđima. Tako će Čačić, nakon odlaska Andrića u Francusku i Jurića u Šibenik, možda ostati samo na jednom napadaču, Drmiću, koji će očito biti u početnih 11 čak i da Petkoviću bude bolje pa danas otputuje u Bugarsku, iako uvijek postoji opcija da Oršić bude u vrhu napada.

No ti Čačićevi problemi daleko su manji od onih koje ima Valdas Dambrauskas. Trener Hajduka je u dvjema dosad odigranim natjecateljskim utakmicama mogao vidjeti puno toga lošeg u igri svoje momčadi. Hajduk nije igrao dobro protiv Istre u Puli, a onda je naglo popustio u Varaždinu. Splićani nemaju igru i da nema tog čudesnog Marka Livaje već bi prosuli važne bodove. Hajduk nema kreativca osim Krovinovića, očajno mu fali prava desetka, što se može dijelom kompenzirati Livajom koji to može odigrati odlično, samo Dambrauskas u tom slučaju mora nekome drugom povjeriti mjesto centarfora. Valjda će se uskoro vratiti Nikola Kalinić, a ako se to ne dogodi, bilo bi mu bolje da igra Mlakar nego da Livaja bude špica koliko god bio učinkovit. Jer momčad koja ima bolju završnicu od Varaždina napunila bi Hajdukovu mrežu s obzirom na to kako ga je nadigrala.

Hajduk u ovom trenutku ima puno igrača koji su 'vodonoše', no nemaju kvalitetu za igru prema naprijed i tu 'vodu' nastoje dovesti samo do Livaje. Za Vitoriju to nikako neće biti dovoljno, koliko god se pisalo da je portugalska momčad u problemima, da je u financijskim teškoćama i bilo je prodaje, još uvijek je riječ o vrlo kvalitetnom kadru koji bi varaždinsko izdanje Hajduka obilato i nepopravljivo kaznio. Ovakav Hajduk jako će teško izdržati borbu s Dinamom, Rijekom i Osijekom, pogotovo s plavima koji su i dalje prvi favorit prvenstva. Splićani usto nemaju ni kvalitetu u pričuvi, igrače koji bi mogli podnijeti dio tereta ili oplemeniti igru kad ovima iz udarnih 11 ne ide dobro ili kad budu umorni.

'Tanki' kadar Hajduka

Dinamo ima takav kadar i puno lakše će bezbolno rotirati, što će za obje momčadi biti nužno pogotovu zbog Europe koju je Dinamo već odigurao, a nadajmo se da će i Hajduk da imamo dva kluba u europskim natjecanjima kad su već Osijek i Rijeka ispali. No, Hajduk mora pod hitno napraviti pomak, i to veliki, u svojoj igri da bi se mogao nadati jeseni u Europi, ali i konkurentnosti plavima u hrvatskom prvenstvu jer u ovom trenutku, kad Dinamo još i oscilira, daleko je od plavih po igri. Nekakvo opravdanje im može biti da su odigrali tek dvije natjecateljske utakmice, ali 'tanki' kadar šalje upozorenje za ambicije koje bijeli imaju.

