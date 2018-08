Poreznici jače stišću nogometaše u španjolskoj ligi

Ove će godine španjolska porezna uprava naplatiti 1,23 milijarde eura od nogometa, objavio je madridski As, a na nogometni će biznis otpadati jedan posto bruto društvenog proizvoda jedne od najjačih svjetskih ekonomija.

Zašto ovog ljeta više jakih nogometaša potpisuje za talijanske nego španjolske klubove? Uzrok leži u poreznoj politici. Prošle je godine Italija donijela propis koji znatno smanjuje porezno opterećenje strancima s visokim inozemnim dohotkom, primjerice od reklama. Sportaši koji se doseljavaju u Italiju rješavaju pitanje inozemnog dohotka plaćanjem paušala od 100.000 eura godišnje. Španjolska pak petu godinu zaredom sve jače steže obruč oko klubova, igrača i kompanija preko kojih ostvaruju prihode od reklama. Posljedica? Cristiano Ronaldo više ne živi u Madridu, nego u Torinu, a Neymar se preselio iz Barcelone u Pariz još 2017.

“Porezna uprava nije banka za nogometne klubove”, izjavio je 2012. Cristóbal Montoro, tadašnji ministar financija. Idućih su godina nogometni subjekti malo-pomalo shvaćali da je mislio ozbiljno. Spomenute su godine vlastodršci donijeli stratešku odluku o prestanku popustljive politike prema klubovima, igračima i ostalim akterima u najpopularnijem sportu. Nogomet je tada stavljen pod povećalo, što je izvelo nepodopštine obveznika na svjetlo dana.

Nekad ogromni porezni dugovi klubova do danas su svedeni na prihvatljiv nivo, navodi As. Iznos naplaćenog poreza od 42 kluba prve i druge nogometne lige i njihovih igrača za sezonu 2017./2018. dosegao je rekord od 1 milijarde i 227 milijuna eura. Trend je jasan. U sezoni 2015./2016. nogomet je u državnu blagajnu ubacio 1,03 milijarde eura, a 2016./2017. taj je iznos nabujao na 1,16 milijardi. To znači da zadnje dvije sezone naplaćeni porez raste ritmom od 110 milijuna eura, a rastao je i tri sezone prije toga.

Od 1,23 milijarde poreznih prihoda za 2017/2018. iznos od 847,2 milijuna dolazi od poreza na dohodak igrača, trenera i ostalog osoblja klubova prve i druge lige. Druga stavka od 380,3 milijuna poreza potječe od poduzeća kojima su nogometaši prodali “image rights”, odnosno prava na komercijalno iskorištavanje svojega lika, imena i potpisa (neki to prevode kao slikovna prava).

Sporna “slikovna prava”

Oko ove stavke dugo se lome koplja. Igrači odavna pokušavaju izigrati poreznu upravu osnivanjem tobožnjih posredničkih poduzeća pod kontrolom ljudi od svojega povjerenja. Nogometaši prodaju tim poduzećima slikovna prava za bagatelu tako da naknade temeljem tih prava ne sjedaju na račune igrača kao fizičkih osoba, nego na račune poduzeća kao pravnih osoba. Motiv? Prihodi poduzeća podliježu stopama između 25 i 30 posto, a dohodak fizičkih osoba stopi od 46 posto. Iznos ušteđen na porezu ostajao je poduzećima, a to znači igračima koji ih potajno kontroliraju.

Međutim, poreznici su prije nekoliko godina shvatili da su ta poduzeća većinom fiktivna jer u biti predstavljaju igrače. Zaključili su da novac od prodaje prava na lik i ime jednog Cristiana, Messija, Neymara i sličnih megazvijezda u konačnici završava u njihovim rukama. Stoga je to dohodak igrača kao fizičkih osoba, a ne prihod poduzeća pa podliježe poreznoj stopi od 46 posto!

U skladu s tim, poreznici zadnjih godina naplaćuju od igrača razliku između poreza poduzeća do pune stope poreza fizičkih osoba.

Još je veći podvig porezna ostvarila na polju naplate starih poreznih dugova. Klubovi su 2011. dugovali 752 milijuna eura, što su poreznici ocijenili neodrživim. Godinu potom, Udruga profesionalnih klubova (LaLiga) i Viši savjet za sport (CSD) potpisali su s poreznom upravom plan postupne otplate duga.

Klubovi su se isprva jogunili, ali ih je LaLiga stisnula i natjerala da mjerama štednje oslobode dovoljna sredstva tako da iz godine u godinu smanjuju dug. Do danas su se spustili na 96 milijuna.

Alonsu prijeti petoljetka!

Najistaknutiji igrači koji su utajili porez i dolijali bili su Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Javier Mascherano, Neymar... CR, Messi i Masche su postigli nagodbu s tužiteljima, platili zaostali porez plus pozamašnu globu i izbjegli bezuvjetni zatvor, dok su procesi protiv drugih u tijeku. Alonso je proljetos osuđen na pet godina zatvora i sad na slobodi čeka rasplet žalbe.