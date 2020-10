Policija kontra Stožeru: Imaju pravilo koje krši epidemiološke mjere

Opet nelogičnosti na stadionima HNL-a. Naime, u nedjelju s početkom u 15 sati još jednu utakmicu Prve hrvatske nogometne lige igraju Hajduk i Šibenik, a na Poljudu će biti i navijača. Budući da je teško očekivati da će držati razmak predložen epidemiološkim mjerama, zanimljiva je opaska policije koja je najavila provođenje uobičajenih članaka Pravilnika o sprječavanju nereda na sportskim događajima.

Tako među njima stoji i da je zabranjeno - maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način u cilju prikrivanja identiteta, a svima je jasno kako zaštitne maske dovoljno prekriju lice da se identitet ne bi mogao prepoznati.

No, pitanje je: Koliki je to skok Covida-19 da preskoči cijele poljudske tribine? Ili tribine općenito? Budući da je to isto izgleda učinila i na utakmici Hrvatske i Francuske kada je gotovo 7000 navijača na maksimirskim tribinama srčano, zdušno iz sveg glasa podiglo temperaturu na oronulom zagrebačkom ljepotanu, a čini se, nije držalo razmak, sudeći po fotografijama.

Je li to skok u vis? U dalj? Hitac 'Covida s ramena?' Pa, nešto izgleda dobro je jer, inače, netko ugrožava zarazu stotina ili tisuća, koliko će ih već biti na tribinama narednih kola HNL-a. Nije ovdje kriv Hajduk, ni Split, ni Torcida niti bilo koji drugi hrvatski klub. Ali uzimanje tribina kao iznimke pod pretpostavkom 'nemogućnosti' zaraze na istima je doista čuda u razdoblju koje gotovo prekida tezu da broj zaraženih u Hrvatskoj ne raste eksponencijalno. Dobro, nije eksponencijalno, ali tisuću i sto novozaraženih u 24 sata nije baš sitnica, složit ćemo se.

Ne zarazi li se nitko na tribini imat ćemo sretnu situaciju, povratak relativne normale uz gledatelje na tribinama i radost gledanja nogometa napokon uživo. No, dobijemo li infekciju navijača koji su na svojim mjestima morali skinuti zaštitne maske kako se ne bi dogodio huliganski izgred, tko će preuzeti odgovornost? Koja je brojka ulaznica optimalna da sačuva sigurnost? Je li pametno otvoriti tribine kada se epidemiološka slika države pogoršava?

Nisu to sva pitanja, a nisu niti neka na koja je lako dati odgovore. No, neka barem budu neka nad kojima će netko razmisliti da, koliko god bismo svi voljeli gledati sport s tribine, a ne preko televizije, možda ipak nije nužno baš sada dozvoliti odlaske na stadione. Osobito zbog toga što drugi dijelovi gospodarstva i normalnog funkcioniranja države zbog strožih epidemioloških mjera ipak puno više pate.

Policija je, osim toga, naglasila da će biti i blokade prometa na šetnici oko stadiona, u Ulici VIII. Mediteranskih igara na raskrižju s Ulicom VII Kaštela, u Ulici VIII. Mediteranskih igara - kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, te će uz to sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice vršiti snimanje na stadionu i prilaznim pravcima.