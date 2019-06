Pojačanje Dinama iz Slovenije poručilo: 'Želim naučiti hrvatski...'

Dinamo je i prije kraja prošle sezone riješio pitanje desnog beka, okrenuo se provjerenom čovjeku koji je tri godine bio u Dinamu i u plavom dresu odigrao 112 utakmica. Rješenje je Ivo Pinto, 29-godišnji Portugalac koji je u međuvremenu u engleskom Norwichu proveo tri godine.

– Lijepo je vratiti se, u ovih prvih nekoliko dana upoznao sam se s trenerovim idejama i sve je krenulo jako dobro – počeo je Pinto.

Sad moram naučiti hrvatski

U tri godine koliko ga nije ovdje bilo, momčad Dinama se znatno promijenila.

– Ovo je potpuno nova momčad iako znam neke dečke, protiv nekih sam i igrao, ali ne mogu reći da poznajem polovicu momčadi. No, vidio sam jako puno kvalitete, puno mladih igrača, sad nam se još priključuju i igrači koji su bili u reprezentacijama. Bit će vremena da se svi dobro upoznamo, da shvatimo kako tko od nas igra.

Kako to da ste se odlučili iz Engleske vratiti u Dinamo?

– Bio sam ovdje sretan, odlično prihvaćen i kad se pojavila mogućnost da ponovno dođem, odmah sam na to pristao. I sada sam sretan zbog svega toga.

Kako biste opisali svoje tri godine u Norwichu?

– Bilo mi je jako dobro tamo, bilo je dosta lijepih trenutaka, igrao sam u Premijernoj ligi, u Championshipu. Zahtjevne su to lige, natjecateljske, vrlo izjednačene. Bio sam i kapetan Norwicha i dvije i pol godine bilo mi je doista jako dobro.

No, posljednje proljeće Pinto više nije igrao.

– Istjecao mi je ugovor, a nisam želio više ništa čekati i kad mi je Dinamo ponudio da se vratim, nije bilo nikakve dvojbe i eto me ponovno u starom okruženju.

Gledali smo Ivu u prvoj povratničkoj utakmici u Dinamu, pripremnom susretu s ljubljanskom Olimpijom. I očito nije zaboravio hrvatske nogometna fraze. Čulo se: “Ajmo dečki”, “Idemo”, “Vrati...”

– Znam neke riječi, ali tijekom prvog mandata u Dinamu nisam baš puno naučio hrvatski. Sjećate se da je tada u momčadi bilo dosta Portugalaca i drugih stranih igrača pa sam govorio portugalski, a s ostalima engleski. No, sad želim naučiti hrvatski jer ga gotovo svi dečki u momčadi govore, a ne namjeravam od njih tražiti da sa mnom razgovaraju na engleskom, želim naučiti hrvatski kako bih s njima mogao razgovarati – kaže Ivo Pinto.

Tri desna beka

Portugalac je pratio što je Dinamo radio proteklih godina, posebno je bila dojmljiva netom završena sezona zbog povijesnog europskog uspjeha.

– Naravno da sam pratio. Možemo li to ponoviti? Naravno, zašto ne bismo mogli, samo trebamo nastaviti raditi i još se poboljšavati. Naravno, sad nas čekaju novi suparnici, vjerojatno drukčiji. A nogomet nije kao matematika koju jednom naučite i to je to. No, znam da imamo jako dobru momčad i budemo li radili sve što trebamo raditi, vjerujem da ćemo opet imati jako dobru sezonu – zaključio je simpatični Portugalac.

Bjelica sad s njim ima tri desna beka, od danas bi s plavima na pripremama trebali biti reprezentativac Slovenije Stojanović i Irana Moharrami. Ne vjerujemo da će u sezonu krenuti s trojicom za tu poziciju. Moguće je da ima zainteresiranih za Petra Stojanovića, no ako on ostane, prilično je izvjesno da će Sadegh Moharrami otići nekamo na posudbu.

