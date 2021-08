Pogledajte tko su najuspješniji sportaši na OI u Tokiju!

Američki 24-godišnji plivač Caeleb Dressel, osvajač pet zlatnih odličja, najuspješniji je sportaš 32. Olimpijskih igara u Tokiju, a australska 27-godišnja plivačica Emma McKeon je najtrofejnija među sportašicama s četiri zlatne medalje te tri brončane.

Dressel je osvojio zlatne medalje u pet od šest utrka u kojima je nastupio, postao olimpijskim pobjednikom na 50 i 100m slobodno, 100m leptir te pomogao Amerikancima da dođu do zlata u muškim štafetama 4x100m slobodno i 4x100m mješovito. Pritom je postavio novi svjetski rekord na 100m leptir (49.45 sekundi) te još dva nova olimpijska rekorda: na 50m slobodno (21.07) i na 100m slobodno (47.02).

Emma McKeon je gotovo ponovila ono što je učinio Dressel. I ona je postala olimpijskom pobjednicom na 50 i 100m slobodno, postavivši pritom olimpijske rekorde u obje discipline (23.81 na 50m, 51.96 na 100m). Osim dva pojedinačna zlata, McKeon je sudjelovala u osvajanju zlatnih odličja za dvije australske ženske štafete: na 4x100m slobodno, koja je postavila novi svjetski rekord (3:29.69), te na 4x100m mješovito koja je vlasnik novog olimpijskog rekorda (3:51.60).

McKeon je uz četiri zlata osvojila i tri bronce: na 100m leptir, u ženskoj štafeti na 4x200m slobodno te u mix štafeti na 4x100m mješovito.

Među višestrukim osvajačima odličja, već prema običaju, najviše je plivačica i plivača, čak njih šest među prvih devet. Zanimljivo je da osim Dressela, na prvih devet mjesta po ljestvici najuspješnijih nema više nijednog sportaša.

Foto: Du Xiaoyi/XINHUA/PIXSELL (TOKYO2020)XHTP-JAPAN-TOKYO-OLYMPICS-CLOSING CEREMONY (210808) -- TOKYO, Aug. 8, 2021 (Xinhua) -- Flag bearers parade into the Olympic Stadium during the closing ceremony of Tokyo 2020 Olympic Games at Olympic Stadium in Tokyo, Japan, Aug. 8, 2021. (Xinhua/Du Xiaoyi) Du Xiaoyi Photo: XINHUA/PIXSELL

U plivačko društvo uspjeli su se ugurati na diobu četvrtog mjesta južnokorejska streličarka San An s tri zlatna odličja, koliko su ih osvojile i novozelndska kajakašica Lisa Carrington te jamajčanska atletičarka Elaine Thompson-Herah, pobjednica na 100 i 200 metara te u štafeti 4x100m.

Među devet najuspješnijih najbrojnije su australske plivačice. Osim McKeon, na tom su se popisu našle Kaylee McKeown, olimpijska pobjednica na 100 i 200m leđno i u štafeti 4x100m mješovito, te Ariarne Titmus, zlatna na 200 i 400m slobodno i srebrna na 800m.

Najmanje dvije zlatne medalje na 32. Olimpijskim igrama osvojilo je ukupno 37 natjecatelja, a među njima su 22 sportašice i 15 sportaša.