Niže otkaze, a i dalje 'masno' zarađuje: Bjelica na otkazima zaradio četiri milijuna eura!

Nakon što je njemački bundesligaš Union Berlin na domaćem travnjaku doživio težak poraz 4:3 od izravnog konkurenta u borbi za ostanak Bochuma, uprava kluba odlučila je raskinuti suradnju s hrvatskim trenerom Nenadom Bjelicom.

Bjeličina momčad nije pobijedila u posljednjih šest susreta, prvo u četiri okršaja s momčadima iz gornjeg dijela ljestvice (remi s Eintrachtom te porazi od Bayerna, Bayera i Augsburga), a potom u posljednja dva susreta s momčadima koji su u donjem dijelu ljestvice isto kao i Union, remi s Borussijom Moenchengladbach i poraz spomenutog Bochuma

Dva kola prije kraja ove sezone Bundeslige je s Unionom ostao blizu zone ispadanja na 15. mjestu s 30 bodova, dok je iza njih Mainz s 29 bodova, a to 16. mjesto na kojem je Mainz vodi u doigravanje s drugoligašem za ostanak, odnosno promociju u prvi rang.

Na klupu berlinskog prvoligaša koji je ove sezone igrao Ligu prvaka, stigao je u studenom prošle godine, a Union je vodio u 22 utakmice. Hrvat je ubilježio deset pobjeda, šest remija i 14 poraza u svim natjecanjima.

- Hvala Nenadu, Nini i Danijelu za sve što su napravili. Uspjeli su ustabiliti momčad u jako teškoj situaciji, a uvijek su dobrodošli kod nas - objavili su iz Uniona.

Zanimljivo je napomenuti da je Bjelica tijekom svoje trenerske karijere na otkazima u Dinamu, Osijeku i Trabzonsporu zaradio čak oko četiri milijuna eura. Moguće je da će se ta cifra i popeti otkazom u Unionu, ali informacije o dogovoru za otpremninu između Bjelice i Uniona nisu poznate, jedino je poznato da je imao ugovor do ljeta 2025. godine. Ovo je Bjelici već drugi otkaz u posljednjih sedam mjeseci, a treći u posljednjih godinu i osam mjeseci.

U Dinamu je Bjelica nakon otkaza dobio 1,1 milijun eura otpremnine, a kako su tada pisali mediji, oprostio je Dinamu 1,4 milijuna eura jer bi mu po ugovoru pripadalo 2,5 milijuna eura.

U svojem sljedećem HNL izazovu koji je završio otkazom, Osijek ga je u rujnu 2022. godine smijenio deset mjeseci prije isteka ugovora i isplatio mu otpremninu od 1,5 milijuna eura.

U Trabzonsporu, u kojem je dobio otkaz u listopadu 2023. godine ugovor ga je vezao do lipnja 2025. godine, a Bjelica je od Trabzonspora potraživao tri milijuna eura otpremnine i punu isplatu za sve članove svog stožera. No, Turci su to odbili pa su se nagodili s Bjelicom. Hrvatskom treneru su navodno isplatili 1,5 milijuna eura.

Dolazimo do ukupne brojke od 4,1 milijun eura, a zavisno od stavki ugovora s Unionom, nije nemoguće je da se ta cifra popne i do pet milijuna eura.

Trenerski posao je nezahvalan jer ćeš nekad biti proglašen krivcem ako možda to i nisi te za to ekspresno biti potjeran, no s druge strane imaš kompromis jer nećeš financijski patiti.