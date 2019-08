Pogledajte što su Englezi napravili zbog Hrvata, donijeli su i našu zastavu!

Hrvatski reprezentativni vratar Simon Sluga branio jučer je čitavu utakmicu za Luton Town koji je kao gost s 3:1 (3:0) svladao Barnsley u susretu 6. kola engleske druge nogometne lige.

Luton je pitanje pobjednika u Barnsleyu riješio u prvom poluvremenu golovima Butterfielda (2), Collinsa (5) i Cornicka (31), da bi strijelac jedinog gola za domaće bio Wilks (72).

Prvom pobjedom u sezoni Luton je skočio na 19. mjesto ljestvice s četiri boda, koliko ima i 22. Barnsley.

A navijači Lutona zadovoljni su Slugom koji je ovoga ljeta stigao iz Rijeke. Na utakmicu s Barnsleyjem došlo je više od 1100 navijača. Nakon susreta su skandirali Slugi, a netko je donio i hrvatsku zastavu. Vratar im je na to odgovorio pljeskom.

this is great to see, our first win of the season and delighted Simon Sluga gets a chant at the end.Been a tough old start for him,a few costly errors,but he's not an international goalkeeper for nothing #COYH https://t.co/nYkRdwBpSb