Pogledajte kako je Luka Modrić reagirao kad su mu rekli veliku vijest

Idućeg ponedjeljka doznat ćemo tko je osvojio Zlatnu loptu, nagradu za najboljeg nogometaša svijeta, a strani mediji pišu da će to biti Luka Modrić.

A talijanski novinar Tancredi Palmeri nakon sinoćnje utakmice Rome i Reala (0:2) rekao je hrvatskom veznjaku da se priča da je osvojio Zlatnu loptu.

Luka je na to reagirao lagano se osmjehnuvši što je novinar objavio na Twitteru.

The little smile that Luka Modric did when I told him that allegedly won Ballon d’Or pic.twitter.com/CV2dC6tZGS