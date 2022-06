Počeo sam previše jesti, preminuo mi je očuh: Veliki Carlos Tevez objavio kraj karijere:

Bivši argentinski reprezentativac 38-godišnji Carlos Tevez je objavio da odlazi u mirovinu.

Tevez je kazao da mu nogomet više nema smisla nakon što mu je prošle godine preminuo očuh.

Foto: Gustavo Ortiz/DPA 24 November 2018, Argentina, Buenos Aires: Soccer: South America, final Copa de Libertadores: River Plate - Boca Juniors, return match. Marcelo Gallardo (l), river coach, talks to Bocas Carlos Tevez (M.) after the game was postponed. The Copa Libertadores final between River Plate and the Boca Juniors was postponed after heavy riots. Several Boca Juniors professionals suffered cuts and breathing difficulties when their bus was attacked with stone throws by fans of arch-rival River Plate. Perez was diagnosed with an eye injury. Photo: Gustavo Ortiz/dpa /DPA/PIXSELL

"Izgubio sam navijača broj jedan, počeo sam previše jesti. Imao sam mnogo ponuda, nudili su mi puno u SAD-u, ali sam se odlučio povući. Moja posljednja sezona u Boci bila je iznimno zahtjevna, a i počeo sam dobivati na težini, kasno sam ustajao. Nekad sam se budio u šest ujutro, dolazio prvi na trening i zadnji odlazio. Sada više nemam snage za to", priznao je Tevez.

Napadač je svoju igračku karijeru počeo 2001. u Boca Juniorsu, a onda je 2005. prešao u brazilski Corinthians iz kojeg je dvije godine kasnije otišao u Europu. Njegov prvi europski klub bio je West Ham, a nakon toga za Manchester United, Manchester City i Juventus da bi se 2015. vratio u Bocu. Prije drugog povratka u slavni argentinski klub igrao je i za kineski klub Shanghai Shenhua.

Tevez je dodao da je mogao nastaviti igrati u SAD-u, ali je odlučio prekinuti svoju 20-godišnju karijeru u profesionalnom nogometu.

"Nudili su mi mnogo, imao sam lak i ponude iz SAD-a. Ali to je to, dao sam sve", zaključio je.

Za reprezentaciju Argentine odigrao je 76 utakmica i zabio 13 golova. Posljednju utakmicu u dresu reprezentacije odigrao je 2015. godine.