Plenković: Kamp u Velikoj Gorici neće ostati na kamenu temeljcu. Napreduju planovi za Maksimir

Vlada Republike Hrvatske i ove je godine pokrovitelj zagrebačkog turnira Grand Chess Toura. Stoga je, baš kao i lani, ceremonijalni prvi potez, sučelice najboljem šahistu današnjice Norvežaninu Magnusu Carlsenu, izveo premijer Andrej Plenković. A činio je to uz "savjete" najvećeg šahista svih vremena i pokretača ove turnirske serije Garija Kasparova, inače hrvatskog državljanina.

– Čestitke Zlatku Klariću i Marinu Marušiću, hvala gospođi Dragić iz fondacije Super Uniteda, izvršnom direktoru Grand Chess Toura gospodinu Hodarkovskom te našem velikom prijatelju Kasparovu što po četvrti put imamo ovaj turnir u Hrvatskoj. Velika je stvar imati na turniru tri svjetska prvaka, Kasparova, Ananda i Carlsena plus ove super nadarene mlade igrače kao što su 17-godišnji Iranac pod francuskom zastavom Firouzja i Indijac Gukesh. A za njih mi je Kasparov šapnuo da će imati veliku karijeru – kazao je hrvatski premijer i dodao:

– Ovaj turnir izvanredan je potez za popularizaciju šaha. To je magnetski sport za one koji ga nauče igrati. Ono što mene najviše fascinira jest taj međugeneracijski spoj, od male djece do onih koji su u trećoj dobi i zato je šah uvijek zanimljiv.

Šahovski turnir kao promocija

Kao nikad, Hrvatska je učestala s domaćinstvima velikih natjecanja. Ove godine održano je Prvenstvo Europe u hrvanju, a nagodinu će Lijepa Naša biti domaćin europskim prvenstvima u džudu i karateu. Osim toga, tu su i standardna međunarodna natjecanja na godišnjoj razini, ali i svjetski trening-kampovi borilačkih sportova (hrvanje, džudo, karate) kojima se popunjava predsezona u Istri.

– Nismo mi uzalud spojili Ministarstvo turizma i Središnji državni ured za sport. Hrvatska je prepoznala šah i ovaj turnir kao jedan od oblika promocije i zato Vlada i jest pokrovitelj, a pomažu ga i Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica. Kroz podršku ovom turniru kao i podršku natjecanjima u nekim drugim sportovima vidi se suptilna pažnja posvećena različitim sportovima. Nisu samo loptački sportovi u središtu našeg zanimanja. Ideja je da podržavamo različite sportove i to ćemo činiti i u budućnosti jer to je korisno za naše mlade.

Hoće li u tom kontekstu Vlada podržati ideju i ponuditi jamstva za organizaciju Europskih igara u Splitu?

– S predsjednikom HOO-a Matešom dogovorili smo se da se, nakon što završe Europske igre u Krakovu, napravi velika analiza i da se na temelju svih pokazatelja, sportskih, promotivnih i financijskih donese konačna odluka.

U Poljskoj su to riješili tako da je pola organizacije Igara financirala vlada, a preostalu polovicu podijelili su grad Krakov i regija. Postoji li tu dovoljna želja gradske uprave Splita da grad podno Marjana preuzme odgovarajući dio financijskog tereta?

– To je ideja koja je postojala i prije sadašnje gradske vlasti. Ona je krenula iz kruga vrhunskih sportaša i ja sam o tome razgovarao i sa Željkom Jerkovom i drugim splitskim olimpijcima. Naravno da je financijski aspekt bitan i troškovi kakvi bi tu bili zahtijevaju angažman svih i zato i moramo napraviti tu analizu.

Neće ostati na kamenu temeljcu

Najavio nam je premijer da će Vlada na svojoj današnjoj sjednici donijeti važnu odluku koja se tiče stadiona. A jedna je već donesena, vezana uz nacionalni nogometni kamp u Velikoj Gorici za koji se mislilo, s obzirom na neke prethodne nerealizirane kamene temeljce, da nikad neće zaživjeti.

– Ovo je projekt kod kojeg neće biti varijanta postavljanja kamena temeljca pa da se to zaboravi. Ovo će se stvarno dogoditi. Osim toga, uznapredovali su i razgovor sa Zagrebačkom nadbiskupijom o rješavanju imovinskopravnih pitanja glede stadiona u Maksimiru. Mi ćemo u četvrtak, na sjednici Vlade, proglasiti stadione od nacionalnog značaja i to će tek biti prva faza naše brige o stadionima, da ljudi ne pomisle da smo zaboravili ostale gradove. A krenut ćemo s Maksimirom i Poljudom jer su to dvije nogometne arene ključne za većinu važnih utakmica hrvatske nogometne reprezentacije - kazao je hrvatski premijer.•