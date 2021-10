Pijević nakon pobjede ponosno najavila: To je to, opet smo na pravom putu!

Rukometašice Hrvatske pobjedom u Zlinu nad Češkom (26:24) vratile su se u igru za plasman na Europsko prvenstvo koje će se sljedeće godine igrati u Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji i Crnoj Gori. Nakon poraza u Rijeci protiv Ukrajine, u gostima kod Čehinja igrala nam je samo pobjeda. Jednu promjenu u odnosu na sastav u Rijeci napravio je izbornik Nenad Šoštarić. U ekipi je bila Gabriela Gudelj, a na tribine se preselila Josipa Paula Jerčinović. Na problematičnoj poziciji desnog krila krenula je Ivana Dežić.

Blažević se iskupila

A nije počelo dobro, Imala je Češka 8:4 i 14:9, no tada na scenu stupa naša vratarka Tea Pijević i domaće rukometašice ostale su sedam minuta bez pogotka. “Kraljice šoka” su u tom vremenu došle do izjednačenja (14:14). U drugom poluvremenu Tea Pijević je nesavladiva, a u napadu sjajno igru vodi Valentina Blažević i evo nas u 50. minuti na plus četiri (25:21). Do kraja je bilo puno promašaja i tehničkih pogrešaka na obje strane. Umor je učinio svoje, ali naša pobjeda ni jednog trenutka nije bila upitna, premda je domaćin u jednom trenutku bio na samo pogodak zaostatka (24:25).

- Povratak na stare staze. Što drugo reći. U prvom poluvremenu smo se malo pogubile, ali smo u drugom pokazale puno bolju igru, posebice u obrani, Postigle smo nekoliko laganih pogodaka i zasluženo smo pobijedili - rekla je Tea Pijević, vratarka Hrvatske.

Valentina Blažević napravila je veliku pogrešku u posljednjem napadu protiv Ukrajine u Rijeci kada je izgubila loptu, ali se sjajnom igrom iskupila u Zlinu.

- Sretne smo zbog pobjede nad jednim jako teškim suparnicama. Baš je bila teška utakmica. Malo smo nervozno ušle u utakmicu. Bila je prisutna prevelika želja da dokažemo da je ono u Rijeci bio jedan obični kiks. Uspjele smo se triput vratiti iz minusa i mislim da smo na kraju zasluženo pobijedili - istaknula je Blažević.

Okrećemo se prema SP-u

Nenad Šoštarić, izbornik Hrvatske, dodao je:

- Pravi vrhunski ispit, jer Češka spada među 10 najboljih europskih reprezentacija. Bio je to test i igrački i za karakter. Vraćali smo se s četiri i pet razlike i vratili se na našu priču iz Danske. Kada smo u drugom dijelu poveli, držali smo tu prednost, obrana je funkcionirala i Pijević je branila dobro. Na dobrom smo putu, ali ova priča sada ide u arhivu, okrećemo se Brazilu, Japanu i Paragvaju koji nas čekaju na SP-u u Španjolskoj. Moramo nastaviti tako, ponosan sam na cure jer su ovo napravile - zaključio je izbornik Šoštarić.

ZLIN - Dvorana Datart. Gledatelja 500. Sutkinje: Nastase i Stancu (obje iz Rumunjske).

Češka: Mučkova (8+0), Kudlačkova (5+0), Knedlikova, Manakova, Korodvska 1, Hurychova 2, Šustakova 1, Franciskova 1, Striškova, Stellarova, Frankova, Zachova, Kovarova 1, Jerabkova 11, Mala 7, Holanova.

Hrvatska: Kapitanović, Bešen, Pijević (14+1), P. Posavec, Krsnik 6, Mičijević 5, Milosavljević, L. Kalaus 3 (2), D. Kalaus, Ježić 2, Šimara, Lisjak, Dežić 3, Debelić 1, Gudelj, Blažević 6 (1).

Izbornik Nenad Šoštarić.

Sedmerci Češka 5 (6), Hrvatska 3 (4)

Isključenja: Češka 4, Hrvatska 10 minuta