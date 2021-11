Pijetraj objasnio što ljudi vole kod Babića: On boksa nokauterski i zabavna je osobnost

Iako je njegov pulen pobijedio nokautom, i to nakon četiri nokdanuna, perfekcionist u Leonardu Pijetraju nije bio zadovoljan izvedbom čovjeka kojem je te večeri stajao u kutu. Trener Alena Babića, hrvatskog teškaša u usponu, ovako je vidio njegove četiri i pol minute provedene u ringu protiv Amerikanca Moline:

- Krenuo je kako smo se dogovorili, savršeno, pa je već nakon osam sekundi srušio Molinu i po meni mu je trebalo još 20 sekundi da ga dovrši, no Alena su obuzele emocije, htio je nešto napraviti po svom, nastavio je bez taktike te je borba otišla i do druge runde. On je mislio na to kako da ga nokautira što jače, a ja to ne preferiram. Uostalom, za to je vrijeme primio i par desnih direkata što je, srećom, Alen dobro amortizirao.



U televizijskom prijenosu moglo se čuti da Pijetraj govori Babiću da ne ide s udarcima tako široko.

- Nema potrebe jer s direktima brže dođete do glave. Alen je fulao puno tih širokih udaraca, a kada izađete iz taktike sve se vrlo lako može zakomplicirati pogotovo protiv protivnika koji imao neugodan "swing". Molina je dobar ako ga podcijeniš, ali ako radiš taktički dobro to nije problem. Sveukupno je Alen ostavio odličan dojam koji bi bio još bolji da ga je završio u prvoj rundi.



A sljedeća Babićeva borba mogla bi se dogoditi već u prosincu. Tako mu je barem obećao promotor Eddie Hearn.

- Ne može biti bolje. Ako se to ostvari, u današnjoj krizi mečeva, neće u svijetu biti boksača koji boksa tako često.



U čemu je tajna Babićeve rastuće popularnosti?

- Zato što boksa nokauterski i što ima priču, jednostavnu, bez prenemaganja. Voli komunicirati s fanovima, javi se svima, slika se sa svima. Jak je u "trash talku", u tome s njim ne može nitko izaći na kraj. Osim toga, isfurao je taj đir "Divljaka", izlazi u ring s tom maskom, a fanovi vole borce koji nisu uobičajeni. U javnim nastupima nema neku šablonu i kaže što mu dođe. Nekad i lupi nešto što ne bi trebalo, no ljudi to vole. Hrgoviću je pak znao odgovoriti u pravo vrijeme.



S obzirom da Alen žudi za borbom s Hrgovićem, može li se ta borba i dogoditi?

- Taj meč ovog časa nije interes nikome, no možda bi na ljeto mogao biti zanimljiv s lokacijom kakva je, recimo, pulska Arena. Babić je spreman boksati sa svakim, a Hrgoviću bi to bio veliki rizik. No, ako obojica nastave pobjeđivali onda bi interes za tom borbom svakako rastao.



Pitali smo Pijetraja da li bi podržao Babića da se bori protiv nekog od youtubera?

- Podržao bih ako je to boksačeva volja i ako bi bilo jako financijski isplativo. Bez toga se u taj cirkus ne isplati ulaziti. Nikad ga na to ne bih nagovarao ali bih ga podržao ako bi to bila njegova želja.



Pijetraj je u London stigao iz Beograda u koji se trebao i vratiti da Marko Milun nije ispao u prvom kolu propustivši možda i priliku karijere.

- Nije Turčin njega pobijedio nego se Milun pobijedio sam. Pucao je od želje pa se nije držao taktike, a dogovorili smo se da boksa isključivo na distanci jer je bio duži od protivnika. A znate kako je, kada boksač izgubi zbog krive taktike uvijek se krivi trenera. Bila je to doista lijepa prilika da osvoji medalju jer na ovo Prvenstvo nisu došli neki od najboljih svjetskih tešakša poput Jalolova, Alijeva, Torreza, Clarkea... S obzirom na nagradni fond od 100 tisuća dolara za zlato, 50 tisuća za srebro i 25 tisuća za broncu, to je propuštena prilika na skup način.



Da svi putevi vode u Rim uvjerit će se i Pijetraj jer u "vječnom gradu" uskoro nastupa njegov treći pulen - Hrvoje Sep - i to protiv jednog Ukrajinca s talijanskom licencijom. Ta je borba trebala biti u Milanu, ali je prebačena u glavni talijanski grad.

- Sep se bori 5. studenog, točno na dan finala superteške kategorije na SP-u u Beogradu i ja sam se nadao da ću dospjeti u tu situaciju da mi se bore dva borca istog dana, na različitim europskim lokacijama, no to se nije dogodilo.



Dvostruki osvajač europske bronce u olimpijskom boksu vraća se u profesionalni ring nakon više od dvije godine, a u Rimu će se boriti za svoju 12. pobjedu u nizu. Bit će mu to prva od tri ugovorene borbe s jednim talijanskim promotorom.

- Sep je ovaj meč trebao imati točno pred koronu, no baš na dan kada smo trebali krenuti na meč javljeno nam je da od meča neće biti ništa. Mnogi su zbog korone okončali karijeru. Sep je tada imao 32 godine, a sada ih ima 34 i za njega bih mogao reći da je pehist no ja još uvijek vjerujem da taj dečko može biti svjetski prvak. I ja sam siguran, ako dobije priliku, da će to i biti. Pa on je u Svjetskoj ligi bez poraza, pobijedio je u 11 mečeva, od toga devet nokautom - zaključio je Pijetraj.