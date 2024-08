Petkovićeva poruka oduševit će navijače Dinama: 'Nigdje na svijetu neće mi biti ljepše nego tu...'

Konferencija za novinare na Maksimiru uoči susreta Dinama s Osijekom imala je i svoj svečani dio. Na njoj je obznanjeno da je Bruno Petković produžio ugovor s plavima do ljeta 2026. godine. Kako mu je dosadašnja suradnja s Dinamom isticala idućeg ljeta, sada su na Maksimiru ostvarili bitan korak u izgradnji momčadi za ovu, ali i iduću sezonu. Postojala je određena bojazan da bi jedan od ključnih prvotimaca pod ravnanjem Sergeja Jakirovića mogao napustiti klub, ali to se neće dogoditi.

Nakon potpisivanja ugovora s Dinamovom "devetkom" javnosti su se obratili i sam Petković, ali i predsjednik kluba Velimir Zajec, sportski direktor Marko Marić i trener Sergej Jakirović.

- S velikim zadovoljstvom obznanjujem da je Bruno produžio ugovor. Za nas je ovo najvažnija stvar u ovom trenutku. On se na to odlučio kako bi pomogao Dinamu i bio sa svojom obitelji. Znamo svi koliko on znači za naš klub, koliko je dobar strijelac i igrač. Svi ga nazivaju centarforom, no ponekad se predstavlja i kao dobar playmaker. To znači da ima velike kapacitete i nadam se da će dugo igrati za nas – rekao je Velimir Zajec.

Sportski direktor Marić će reći:

- Bruno je toliko dobro radio na pripremama da smo bili primorani ponuditi mu novi ugovor. Za nas je to najveće pojačanje, svi znamo što on znači za ovaj klub. Za promociju mladih potrebna je stabilna okosnica stožernih igrača, a Bruno je jedan od njih.

Drago je zbog svega ovoga i treneru Jakiroviću.

- Naravno da sam sretan i da mi je drago zbog Bruninog ostanka. Za svakog igrača je bitno da klub ponudi produljenje kako bi bio miran u glavi. Jako sam sretan, sigurno i klub i momčad, već sam milijardu puta ovdje govorio što nam Bruno znači. Samo želim da bude zdrav i da nastavimo prema svojim ciljevima u ovoj sezoni.

Za kraj uvodnog dijela presice riječ je dobio i Bruno Petković.

- Hvala predsjedniku i direktoru na lijepim riječima. Tu se najbolje osjećam i tu sam doma, nigdje na svijetu neće mi biti ljepše nego tu. Kad sam ponude stavio na papir, uz sve ono što očekuje Dinamo u ovoj sezoni, odlučio sam ostati. Trebamo nastaviti naporno raditi da se održimo u trenutnoj situaciji, u jako smo dobroj poziciji što se tiče Europe i prvenstva. Napravili smo konkurentnu momčad koju će se sigurno nešto pitati i u Europi. Naravno, trebamo ostati nogama na zemlji i održati dominaciju u HNL-u.