Peterostruki svjetski prvak objavio kraj karijere

Španjolski motociklist Jorge Lorenzo (32) objavio je kako će mu utrka u Valenciji biti posljednja u karijeri. Peterostruki svjetski prvak je na konferenciji za medije objavio kako nakon 17 godina napušta oktanski cirkus na dva kotača.

Legendarni je vozač u svojoj bogatoj karijeri tri puta osvajao naslov u kraljevskoj klasi Moto GP-a (u kategoriji do 5000 kubika slavio je 2010., 2012. i 2015.), a ima dva naslova prvaka u kategoriji do 250 kubika, a vozi je za momčadi Yamahe, Ducatija i Honde.

Jorge Lorenzo je vozio 202 Moto GP utrke u kojima je 47 puta osvajao prvo mjesto, a 114 puta završavao na postolju. Na 43 utrke imao je najbolja vremena u kvalifikacijama.

