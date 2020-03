Perišić ima ugovor s Interom do 2022., a do ovog ljeta još je na posudbi

U nekoliko posljednjih prelaznih rokova naš reprezentativac Ivan Rakitić bio je među onim igračima koje se najviše selilo. Španjolski mediji neprestano su najavljivali njegov odlazak iz Barcelone, no on je još uvijek stanovnik Camp Noua.

Doduše, nije baš sigurno da će tamo još dugo ostati jer je u ovoj zasad prekinutoj sezoni Raketa igrao manje nego ikad prije. Igrač koji je prošlih sezona bio najviše ‘rauban’ u Barceloni ove sezone, u Ligi prvaka nije odigrao nijednu utakmicu 90 minuta, skupio je samo 255 minuta, samo triput je bio u prvih 11. Iako ukupno ima čak 31 nastup u sezoni za Barçu, samo u četiri utakmice španjolske lige upisao je punu minutažu.

Sevilla mu je suđena

Već zbog toga čini se da bi sada priče o Rakitićevu odlasku mogle imati čvršće temelje, a po španjolskim medijima on sigurno nakon ljeta neće igrati u Barceloni.

Spominju se različite kombinacije. Kad je o njemu riječ, uvijek je aktualna Sevilla u kojoj je sjajno igrao, iz koje mu je i supruga Raquel, a i sam je tu opciju držao otvorenom. Sad se ponovno spominje u velikoj razmjeni igrača Barçe i PSG-a.

Naime, katalonski klub želi Messiju vratiti Neymara, dovesti i Lautara Martineza iz Intera, a to jako puno košta. Barcelona nema pravo potrošiti toliko novca zbog financijskog fair-playa, a riječ je o više od 250 milijuna eura, pa bi razmjenom igrača “pokrila” transfere.

Philippe Coutinho i Ousmane Dembele vrijede po 70 milijuna eura, a obojicu želi PSG. Thomas Tuchel također odavno želi i Ivana Rakitića pa bi njih trojicu Barcelona ponudila za Neymara.

S time da je Rakitiću ove godine jako pala vrijednost po Transfermarktu, u listopadu 2018. procijenjen je na 70 milijuna eura, a sad je na “samo” 25 milijuna. Ugovor mu istječe sljedećeg ljeta.

Kao jedna od opcija spominje se i milanski Inter, ali i ta je priča bila aktualna više puta pa se nije ostvarila. Ono što je nama najvažnije jest da odgoda Eura za sljedeće ljeto nije pokolebala Ivana te će i dalje igrati za Hrvatsku.

Inter ga ne želi vratiti

– Dok god mogu i dok sam potreban reprezentaciji, igrat ću – poručio je Rakitić.

Za Hrvatsku je važno da Ivan bude i u dobroj formi kad krenu utakmice, stoga promjena kluba možda ne bi bila loša ni za Ivana ni za reprezentaciju.

I Ivan Perišić još ne zna svoju sudbinu, on ima ugovor s Interom do ljeta 2022., a do ovog ljeta na posudbi je u Bayernu.

U Münchenu bi mogao i ostati, zadovoljni su njime i žele ga zadržati, ali im je 20 milijuna eura, koliko je potrebno za otkup ugovora od Intera, previše. No Inter ga očito ne želi vratiti pa je najavljeno da bi mogao spustiti cijenu za pet milijuna eura i za 15 pustiti našeg reprezentativca trajno u Bayern.

No sve je to još daleko od realizacije, klubovi još ne znaju kad će se nastaviti natjecanja, i Barcelona i Bayern vodeći su u svojim ligama, a još nisu odigrali ni uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka. I tko zna kad će sezona završiti, kada će se otvoriti prijelazni rok.

