Perez pomeo konkurenciju: Ovo je ostvarenje sna, kao vozač ovdje sanjaš o pobjedi!

Meksikanac Sergio Perez u Red Bullu pobjednik je VN Monaca, kaotične sedme utrke svjetskog prvenstva formule 1 koju su obilježili kiša i težak udes Micka Schumachera koji je srećom prošao bez ozljeda.

Meksikanac je do treće pobjede u karijeri stigao ispred Španjolca Carlosa Sainza u Ferrariju i momčadskog kolege i aktualnog svjetskog prvaka Maxa Verstappena u drugom Red Bullu. Četvrti je bio Charles Leclerc, koji je startao s najbolje startne pozicije.

- Checo, osvojio si Monako. Kakva briljantna, briljantna utrka - kazao je šef Red Bullove momčadi Christian Horner svom štićeniku preko radija.

- Ovo je ostvarenje sna, kao vozač ovdje sanjaš o pobjedi. Ovo je veliki dan za mene i moju zemlju. Sretan sam što sam dio ovog tima - uzviknuo je 32-godišnjak.

Zadovoljan je bio i svjetski prvak.

- Učinio sam najbolje što sam mogao nakon jučer. Mislim da smo kao momčad odradili jako dobar posao sa strategijom, bilo je naporno, ali mislim da smo sve dobro izveli - kazao je Verstappen.

Foto: CHRISTIAN BRUNA/REUTERS Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco - May 28, 2022 Ferrari's Charles Leclerc during qualifying Pool via REUTERS/Christian Bruna Photo: CHRISTIAN BRUNA/REUTERS

Leclerc je počeo utrku na "pole positionu", ali je izgubio poziciju u boksovima.

- Danas je bila katastrofa. Pobjeda je očito bila u našim rukama, imali smo sve. Nisam mogao puno učiniti, zvali su me neposredno prije zadnjeg zavoja, pa nisam mogao reagirati niti tražiti bilo kakve informacije, ali to je očito bio pogrešan izbor.

Utrka je počela sa više od sat vremena zakašnjenja zbog jake kiše. Kada je krenula, u 27. minuti je prekinuta zbog udesa Micka Schumacher koji je izgubio kontrolu nad bolidom i zabio se u ogradu pri čemu se njegov bolid od siline udarca prepolovio. Srećom, pilot Haasa iz bolida je izašao neozlijeđen.

Prvo je podignuta žuta, a zatim crvena zastava jer su se dijelovi bolida razasuli stazom. Sin legendarnog Michaela Schumachera sličan udes je ove sezone već imao u Saudijskoj Arabiji.

Prvo mjesto u ukupnom poretku i dalje drži Verstappen sa 125 bodova, Leclerc je drugi sa 116 bodova, dok je Perez treći sa 110 bodova.

Iduća utrka je VN Azerbajdžana 12. lipnja u Bakuu.