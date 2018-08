Dino Rađa mi je cijelo vrijeme uspješno čuvao leđa

Hrvatski kadeti osvojili su europsko košarkaško zlato predvođeni malo poznatim mladim splitskim trenerom Milanom Karakašem (37). No, baš kao i njegovi izabranici, i on je ovim trijumfom izronio iz anonimnosti. A zbog njegova uspjeha najsretniji je bio Dino Rađa, predsjednik Stručnog savjeta HKS-a:

– Još tijekom priprema, ali i tijekom Eurobasketa, do nas su dolazila izvjesna negodovanja, no tada mi je Dino rekao neka ja time ne razbijam glavu i da će mi on štititi leđa. Tako je i bilo, a kada sam nakon četvrtfinalne pobjede nad Litavcima vidio suze u njegovim očima, bilo mi je draže zbog njega nego zbog sebe. Nažalost, trenerski je posao takav da sumnje uvijek postoje.

Kakva je košarkaška povijest Milana Karakaša?

– Košarku sam igrao u Alkaru, Kašteli, Trogiru, Mislavu iz Podstrane, a sve mlađe kategorije prošao sam u Splitu. U Trogiru sam bio trener igrač, baš kao i u Adriaticu, a onda samo trener. Nakon toga četiri godine sam proveo u Splitu, najprije kao pomoćnik prvom treneru Buriću, a potom tri godine kao trener juniora i B momčadi.

Umalo završio kod Celticsa

Mladi trener imao je tu sreću da ga je Rađa, s pozicije savjetnika u KK Split, slao na usavršavanje k etabliranim trenerima.

– Dino je dogovorio da budem neko vrijeme kod Trinchierija u Bambergu i Perasovića u Efesu. Pokušavao je dogovoriti i odlazak u Boston Celticse, genijalnom Bradu Stevensu, no klub nije imao sredstava da to financira.

Splet okolnosti htio je da je posljednjih pola godine Karakaš imao jednog od tih trenera za svog mentora.

– Otkako je ostao bez posla u Efesu, od Perasovića sam dobio niz zlata vrijednih savjeta. Peras je bio cijelo vrijeme u Novom Sadu i uvijek je spremno podijelio mišljenje o utakmicama koje bismo odigrali, ali ga nikad nije nametao.

O svojim izabranicima u cjelini Karakaš je kazao:

– Najveća pohvala bila mi je kada su mi prilazili suparnički treneri i govorili da su dečki jako talentirani, da igraju lijepu košarku, ali i da im se sviđa kako se ponašaju na terenu i izvan njega.

Što izbornik ima reći o dvojici dragulja, Prkačinu i Tišmi?

– Obojica su polivalentna, posebice Prkačin koji može zabiti tricu, zakucati suparniku u facu, povući loptu od koša do koša, igrati leđima, asistirati, blokirati i ne postoji radnja u košarci koju on nije u stanju napraviti. Tišma pak ima nevjerojatan košarkaški gen i pozitivan sportski bezobrazluk. On prema svakome ima stav “nema šanse da si ti bolji od mene” i, što je situacija zahtjevnija, on to više želi. Nevjerojatno je za jednog 16-godišnjaka da ima toliko samopouzdanja. No on je morao brže odrastati od ostalih jer je s 13 godina otišao od kuće pa se zbog sustava rada u Realu vidjelo da je on najveći profesionalac.

Paponja ima odlične ideje

Još su dvojica igrača bila oslonci zlatne vrste, centar Bošnjak i razigravač Paponja.

– Puno trenera i agenata reklo mi je da je neuobičajeno da igrač Bošnjakovih godina ima tako dobru igru leđima što je zacijelo zasluga i njegova oca koji je i sam bio centar. Paponja je playmaker nevjerojatnih ideja, on je u stanju vidjeti što nitko drugi ne vidi, no raspon njegovih odluka zasad je od genijalnog do dječjih gluposti. Intrigantni su talentom i Buljević i Ivišić.

– Buljević ima nevjerojatan šuterski rang, no on se najteže prilagodio onome što sam tražio jer nije imao ulogu kakvu je imao u Ciboni. Godinu dana mlađi centar Ivišić neupitno je igrač najvećeg mogućeg potencijala koji mora raditi na svojim fizičkim kapacitetima, posebno aerobnim.

