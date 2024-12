Pepove riječi nakon novog kiksa Cityja ne slute na dobro: 'Nismo u stanju igrati kako treba za pobjedu'

U prvoj utakmici 18. kola engleske Premier lige i tradicionalnog Boxing Daya aktualni prvak Manchester City i Everton su na Etihadu odigrali 1-1.City je poveo golom Bernarda Silve (14), Everton je izjednačio golom Ilimana N'Diayea (36), a u 53. minuti jedanaesterac Erlinga Haalanda obranio je engleski reprezentativni vratar Jordan Pickford.

Ovim domaćim remijem je nastavljena agonija Manchester Citya, koji proživljava najteže razdoblje otkad ga je preuzeo Pep Guardiola. U zadnjih 13 utakmica City je ubilježio samo jednu pobjedu, a izgubio je čak devet. Joško Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu za City, a u 3. minuti je zatresao vratnicu, te su ga milimetri dijelili od desetog gola u dresu nebeskoplavih. Mateo Kovačić je igrao do 85. minute. Nakon novog lošeg rezulata utakmicu je komentirao Pep Guardiola.

"Ako me pitate o današnjem nastupu, napravili smo što smo napravili. Kad igramo loše, kažem na presici tako i kažem da je protivnik bio bolji i da mi nismo dovoljno dobri. Ali danas nije bilo tako protiv vrhunske momčadi, jedne od najbolje po clean sheetovima. Imali smo puno šansi, ali igra se za pobjedu. Morate zabijati golove i ne primati ih, a mi smo to uvijek radili. Ovih prošlih mjesec i pol nismo u stanju to raditi", rekao je Guardiola pa dodao:

"Prvo poluvrijeme je bilo briljantno, prvih 10 do 15 minuta drugog poluvremena isto. Do jedanaesterca je bilo stvarno dobro. Prvi put kad su napravili tranziciju, dali su gol. Na kraju smo mogli i izgubiti. Kad analizirate rezultat, naravno da nismo zadovoljni, ali učinak i ono što smo napravili, dečki su bili briljantni s obzirom na situaciju u kojoj smo. Ne zabijamo golove koji su nam potrebni."