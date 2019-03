Pavić i Marach izborili 2. kolo

Hrvatsko-austrijska kombinacija Mate Pavić i Oliver Marach u subotu je u 1. kolu ATP turnira parova u Miamiju svladala nizozemsko-rumunjski par Jean-Julien Rojer i Horia Tecau sa 6-7 (5), 6-3, 12-10 poslije sat i 40 minuta igre.

Pavić i Marach su već u prvom gemu oduzeli servis protivnicima, ali kad su kod vodstva 5-4 servirali za prvi set Rojer i Tecau su napravili "break" i time su uspjeli iznuditi tie-break, u kojem su ipak bili bolji.



No, u nastavku susreta Pavić i Marach nisu dopustili iznenađenje, bili su sigurni na svojim servisima, a kod vodstva 3-2 uspjeli su doći do tri vezane break-lopte, a drugu su i realizirali. To im je bilo dovoljno da dobiju drugi set, a potom i odlučujući s 12-10.



Pavić i Marach će u 2. kolu igrati protiv Moldavca Radua Albota i Gruzijca Nikoloza Basilašvilija.

>> Pogledajte emotivnu press konferenciju Andyja Murraya