Panadić: Ballkani je u zadnje tri godine na Kosovu ono što je Dinamo ovdje

Dinamo je prvo kolo u skupini Konferencijske lige apsolvirao s odličnim, zabio je pet pogodaka Astani, doduše i nepotrebno primio jedan. Danas će na prvo gostovanje, plavi su jučer stigli u Prištinu, odradili trening na stadionu Fadil Vokrri i danas u 18.45 krenut će u potragu za novim bodovima i čuvanje vodeće pozicije u skupini u susretu s kosovskim Ballkanijem.

Kosovski nogomet odlično poznaje Andrej Panadić, bivši igrač Dinama koji je u prošloj sezoni u 27 utakmica vodio kosovski Farizaj.

– Bilo je to jako lijepo, dobro iskustvo, bilo mi je tamo krasno raditi, a ljudi su me super prihvatili. Kosovska liga ima puno potencijala, s puno mladih i talentiranih igrača, pa pogledajte po europskim klubovima, puno ih je po Europi. Nogomet tamo jako napreduje, imaju puno potencijala, a jedino što nemaju je infrastruktura – kaže nam Andrej Panadić.

Svi igraju na Fadilu Vokrriju

Svi su najavljivali da plave čeka dosta loš travnjak u Prištini.

– Teren je navodno slab, što i ne čudi. To je jedini stadion na kojem se mogu igrati međunarodne utakmice, a to su onda sve reprezentacije, svi uzrasti pa svi klubovi koji su igrali u Europi, koristi ga i Priština, to je desetak momčadi, a još je travnjak zahvatio i nekakav virus.

Što plave čeka u Prištini?

– Čeka ih opasan suparnik. Dobro, svi znamo da je Dinamo puno kvalitetniji, da je iskusniji, pogotovu kad je o europskim utakmicama riječ, da igra u jačoj ligi od Ballkanija, iako je kosovska liga jako dobra, s tri, četiri jako kvalitetna kluba.

Kakav je Ballkani?

– Ballkani je u zadnje tri godine na Kosovu ono što je Dinamo u zadnjih desetak godina kod nas. Sama momčad vrlo je pokretljiva, igra kvalitetan nogomet, fizički su dobro pripremljeni, a zadnje dvije, tri sezone radili su dobar posao i u Europi, podignuli su si rejting, nešto i zaradili. To je moderna momčad koja ima jako dobrog trenera (56-godišnji Ilir Daja, nap. a.) iz Albanije, koji je i tamo osvajao naslove prvaka. No posebno je važan čovjek koji vodi klub, predsjednik koji je bogat i puno ulaže u klub. Imaju dobre uvjete za rad, jako dobar teren s umjetnom travom u Suvoj Reci – kaže nam Panadić.

Koliko poraz od Hajduka može utjecati na plave?

– Jedina stvar u zadnje vrijeme koja nije dobra je što ima dosta upitnika oko igrača Dinama zbog ozljeda, to jesu mali problemi, no Dinamo ima kvalitetna rješenja na klupi, to znaju i ljudi u Ballkaniju, ali i oni se pouzdaju u svoju hrabrost i tehnički jako dobar nogomet. Ne vjerujem da taj poraz od Hajduka može puno utjecati na plave, Dinamo se uvijek znao vratiti na pravi način, dignuti se kad je to potrebno.

Spomenuli ste ozljede, Dinamo je bez Petkovića, Ristovskog, Špikića, problema ima i Drmić, koga biste stavili u špicu umjesto Petkovića, Kulenovića ili Emrelija?

– Ne znam što trener želi za tu utakmicu. Ako želi visinu i snagu, onda bi izbor mogao biti Kulenović, ako želi pokretljivost, onda Emreli, ovisi kako su plavi analizirali suparnika, ja se time nisam bavio pa ne bi bilo u redu da sam tu nešto pametujem.

Ne treba sve razvaliti

Kako komentirate situaciju u Dinamu, sve te dvorske borbe?

– Ja vam to uopće ne pratim, navijač sam Dinama, sjajnog kluba. No sva ta "petljanja" i borbe samo me umaraju pa se mičem od njih, ja sam samo navijač.

Koliko to može utjecati na momčad?

– Moglo bi, jer stalno se nešto nekome predbacuje umjesto da se svi skupe. Previše je svega toga, a klub treba i dalje držati na visokoj razini, tu su i financije, stvaranje igrača, doći će opet prodaja, tu su utakmice, europske, ligaške i kup, treba sve to izdržati. Igrači nisu jeftini, a klub mora ostati na visokoj razini. Ne treba razvaliti sve što je bilo dobro, no nemam se namjeru u sve to petljati, a kao navijač Dinamu želim sve najbolje.

Kako vam izgleda skupina u kojoj je Dinamo?

– Dinamo to može proći bez problema, nadam se da neće biti unutrašnjih problema, od ozljeda do tih klupskih borbi. Dinamo je najjači u toj skupini, no puno je tu detalja u nogometu koji mogu biti važni ili odlučujući. Prvenstvo je važno, ali i Europa treba biti važna jer se u Konferencijskoj ligi može nešto napraviti. Istina je da su plavi oslabljeni jer su otišla tri, četiri važna igrača, ali i trojica dosad najboljih otišla su iz Ballkanija – zaključio je Panadić.

