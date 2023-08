Turska šokirana, uložili puno u turnir a Sesarov Hrvatistan ide dalje

Hrvatska je iznenadila u Istanbulu i osvojila pretkvalifikacije za olimpijske kvalifikacije sljedećeg ljeta. Izabranici Josipa Sesara u finalu su nadjačali domaću reprezentaciju potpomognutu glasnim navijačima koji očito nisu bili faktor u psihi hrvatskih košarkaša.

Način na koji je Hrvatska odigrala prvih 20 minuta bio je nestvaran. Bilo je to najbolje hrvatsko poluvrijeme u posljednjih 20 godina protiv suparnika ovog ranga pa su naši na veliki odmor otišli sa "plus 19" (48:29) zahvaljujući ne samo tome što su pogodili deset trica (10 od 20) nego i zato što su dozvolili domaćinu samo jedan skok u napadu.

Uz sjajnog Šarića, nakon prvih deset minuta, imala je Hrvatska "plus 10". Na ulasku u drugu četvrtinu Šarić je zabio dvije trice a za poduplati prednost pobrinuo se Hezonja (na kraju 16 koševa, tri trice) pa su izabranici Josipa Sesara u 18. minuti imali "plus 20". U tim trenucima tehničku je dobio domaći izbornik Ergin Ataman pokušavajući napraviti pritisak na suce.

I tako su naši u nastavak susreta ušli s ogromnim kapitalom, no imala je Hrvatska protiv Turske u Istanbulu "plus 19" i 2001. godine, i to u 27. minuti, pa je izgubila i ta nam je slika, dok smo gledali drugo poluvrijeme, bila stalno pred očima. Jer, Turci su jurišnički narod i znali smo da će već početkom nastavka krenuti u svoj juriš.

A crne slutnje počele su nas još više proganjati gledajući treću četvrtinu u kojoj se raspucao turski bek šuter Furkan Korkmaz koji je u tih deset minuta zabio 18 koševa na račun čega su domaćini u 25. minuti stigli na samo "minus šest (57:51). No, u tim trenucima Šarić zabija tricu, a Smith krade loptu i zabija u kontri za sigurnu rezultatsku distancu (62:51).

A upravo je naturalizirani Amerikanac zapečatio sudbinu domaćina kada je u 34. minuti pogodio tricu za hrvatskih "plus 16" (76:60) što je već u sljedećem hrvatskom napadu tricom pečatirao Dario Drežnjak, jedan od onih igrača s klupe koji su dali veliki doprinos. Baš kao i razigrava Kapusta (šest asistencija) koji je igrao s ozlijeđenim ramenom i obnovio ozljedu.

Prednjačio je, kapetanski, Dario Šarić koji je upisao 22 koša i 11 skokova, i koji je zaustavio najboljeg turskog igrača Alperena Senguna (14 koševa, 4 skoka, 3 asista), takozvanog "malog Jokića", nakon čega je Šibenčanin kazao:

- Nije lako sa "plus 20" otići na još veću prednost, teško je to nekad iskontrolirati. Srećom, dobro smo im dogovorili kada su stigli na samo šest koševa zaostatka, tada smo zabili neke teške koševe. Za uspjeh moraš imati i malo sreće. Nije neki veliki uspjeh ali je ljeto za zapamtiti i nadam se da je ovo neka baza za novi početak, da se skupimo i sljedeće godine i da pokušamo osvojiti i taj olimpijski kvalifikacijski turnir.

A tome se raduje i Jaleen Smith, naš naturalizirani Amerikanac koji je i u ovoj utakmici imao značaja doprinos (14 koševa, četiri trice). On nam je ovako opisao tajnu sjajne finalne predstave svoje momčadi:

- Ja sam dojma da smo mi htjeli ovu pobjedu više nego Turci. Oni su talentirana momčad ali su ušli u susret nekako lijeno, očekujući valjda da će imati i sudački vjetar u leđa što se nije dogodilo.

A kako je bilo igrati protiv vrlo bučne turske publike?

- Kada su se oni u trećoj četvrtini počeli vraćati, mi se na terenu nismo mogli ni čuti, nismo uspijevali zvati napade od razine te buke. No, na vrijeme smo pogodili neke šuteve i utišali navijače.

A u tim neugodnim trenucima hrvatski izbornik nije gubio glavu.

- Rekao sam igračima prije utakmice da mi je ovo jedan od sretnih dana u karijeri, igrati protiv Turske pred punom dvoranom htijući im dati do znanja da bi u svemu trebali i uživati. Znali smo što će pokušati u nastavku, to im je bio jedini izlaz. Čuvao sam dva time-outa koje sam imao za te situacije, ako Turke ponese publika da s minutom odmora to mogu smiriti. Kada smo produžili napade dolazili smo do otvorenih šuteva a i psihološki je jako bitno dolaziti do takvih situacija. Kad su šutevi bili otvoreni, jedna bi ušla druga ne bi, no njima smo taklo otupili napad - kazivao je Sesar koji je i prije isteka vremena, kada je bilo jasno da nas Turci ne mogu stići, počeo slaviti.

A slavio je to i s vodstvom Saveza, predsjednikom Nikolom Rukavinom, glavnim tajnikom Josipom Vrankovićem i sportskim direktorom Jasminom Repešom koji su sjedili u blizini naše klupe. A oni su guštali u ljetu bez poraza baš kao i sam izbornik:

- Lagano smo prošli pretkvalifikacije za Eurobasket a sada ispada da smo i ovo lagano riješili. Po svemu ispada da smo najviše problema imali s Luksemburgom, na gostovanju. Otkako smo došli u Istanbul mi smo se pripremali za ovu utakmicu i kada smo skautirali Turke uvidjeli smo koliko je to talentirana momčad. Znao sam da će ključan faktor biti radni dio igre i to smo odlično odradili. Moment sreće je prisutan no sljedeće ljeto nas čeka još jedan kvalifikacijski turnir - usvrdio je sretni izbornik.