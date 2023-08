Simon: Ne bih ja rekao da su Turci favoriti, imamo mi i svoje adute

Hrvatska košarkaška nacionalna vrsta u nedjelju će u 19 sati zaigrati u istanbulskom finalu pretkvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre. Izabranici Josipa Sesara sučelit će se s reprezentacijom domaćina i bit će to njihov najveći ovoljetni ispit o čemu smo porazgovarali i s Krunom Simonom.

A, kao što znate, riječ je o našem dugogodišnjem, nažalost umirovljenom, reprezentativcu ali i bivšem igraču dvostrukog europskog klupskog prvaka Anadolu Efesa za kojeg je, njegov tadašnji trener, danas aktualni turski izbornik Ergin Ataman kazao:

- Drago mi je što Simon više ne igra za Hrvatsku jer to je ekstremno dobar igrač ali i osoba-. On je jedan od heroja Efesove povijesti i uvijek je bio ključan igrač u mom sustavu.

A koji je Ataman tip trenera upitali smo Krunu.

- On je sve pomalo, i psiholog i taktičar koji dosta dobro reagira na utakmici. Dobro osjeća tko je u dobrom ritmu i igračima da je slobodu. Vidi se to kako u reprezentaciji igraju Sengun i Korkmaz, a igraju s jako puno samopuzdanja, kao što smo ga mi imali u Efesu. A njega smo mi igrači crpili od trenera koji svojim igračima dosta vjeruje.

Je li Ataman tip trenera koji će za suparnika pripremiti neku smicalicu, pokušati istog "prevariti", ili...?

- On se drži svog i ne razmišlja puno o suparnicima. Neće njegova priprema za Hrvatsku, u taktičkom smislu, biti ništa spektakularno.

Mnogi će reći da su Turci u ovoj utakmici favoriti ali tako ne misli i Simon.

- Ne bih ja rekao da su oni favoriti, imamo mi i svoje adute. Štoviše, taj ogroman pritisak koji je na njima da moraju proći dalje s turnira kojem su bili domaćini može biti naša prednost. S ova četiri igrača - Šarićem, Zupcem, Hezonjom i Smithom - nismo mi ništa slabija reprezentacija od te Turske. Ja očekujem da će oni imati problema s našom obranom od pick and rolla gdje mi usmjeravamo na Zupca. Utakmicu će odlučiti to kako ćemo mi zatvoriti reket, koliko ćemo biti dobri u skoku u obrani a ja bih rekao da smo mi jači u postavljenoj igri, kada se napad primiri i svede pet na pet.

Turci su svoje najveće uspjehe - europsko (2001.) i svjetsko (2010.) srebro - ostvarili na svom parketu.

- Turska je uvijek bila momčad koja je jako domaćinska, ne samo u košarci. Imaju taj jako veliki naboj kada igraju doma, cijelu državu iza sebe. Osjetit će se to i u dvorani no ne treba se toga bojati. Štoviše, našima bi to, što će se igrati pred prepunim tribinama, trebao biti motiv više. Ove četiri utakmice koje su dosad odigrali na ovom turniru jesu bitne ali one su igrane pred praznim tribinama. U ovoj pak mi nemamo što izgubiti. Budu li dečki koncentrirani, možemo biti optimisti.

Iz fotelje reprezentativnog umirovljenika, Kruno je odgledao sve četiri naše istanbulske utakmice (Belgija, Nizozemska, Švedska, Ukrajina).

- Jako dobro izgledamo no treba biti objektivan i reći da dosad nismo imali toliko jakog suparnika kao što je Turska.

Što mu se sviđa u "rukopisu" novog izbornika Josipa Sesara?

- Sviđa mi se kako je postavio obranu da se sve usmjerava za Zupca, da ga se ne izvlači na tricu. U napadu nam lopta dobro ide, trčimo dobro u leđa suparniku i imamo dosta šuteva iz tranzicije. To je moderan stil igre. No, kažem, lakše je to bilo pokazati protiv reprezentacija koje imaju svoje limite.

Čak i ako ne prođemo na završni kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre, dojma smo da se ovog ljeta nešto izgradilo.

- Da, to dobro izgleda no isto tako se trebamo zapitati kako bi to izgledalo bez spomenute četvorice - Zupca, Šarića, Hezonje i Smitha - a to će nam se dogoditi u budućnosti. Iskočilo je tu par imena, razigravač Filipović igra dobro, Badžim ima kvalitetu samo je pitanje koliko mi bez Šarića i Zupca možemo. Ne prođemo li ovaj turnir ovaj sastav ćemo na okupu imati tek 2025. na Eurobasketu ako se na njega plasiramo a to u skupini s Francuskom i Bosnom i Hercegovinom neće biti lako. Nadam se da ćemo tada na raspolaganju imati Matkovića, Nakića i Brankovića no nisu to, a volio bih da se varam, igrači ranga jednog Šarića. A Dario igra jako dobro i kao kapetan se ponaša jako dobro. Izgleda da ima odličnu suradnju sa Zupcem a sada je u malo većem samopuzdanju u odnosu na prošlo ljeto a u nedjelju će imati izravni dvoboj sa sjajnim turskim centrom Sengunom.

Kad smo već počeli secirati senatore što reći o Zupcu?

- On je u dosadašnjim utakmicama bio toliko dominantan da je izgledalo kao da igra protiv juniora no protiv Turske će u Yurtsevenu imati puno teži "match-up". Ivica je super tip i meni je drago da ovo ljeto igra ovako dobro.

Neki su mišljenja da Hrvatska ovaj finale teško može dobiti bez velikog doprinosa Marija Hezonje, europskog prvaka u sastavu Reala.

- Ja imam jako dobro mišljenje o njemu a on je i kroz Euroligu pokazao da je igrač na kojeg se treba računati. Uostalom, na Final Fouru je bio jedan od najboljih igrača Reala. On je igrač trenutka, nekad će biti slabiji ali je igrač kojeg nije lako skautirati kada vam je sa suparničke strane.

Iz redova naše momčadi stižu neprestane pohvale za timski duh koji iskazuje naturalizirani Amerikanac Jaleen Smith.

- Od prvog dana pristupanja hrvatskoj reprezentaciji vidjelo se da je to super dečko. Odmah se uklopio samo je šteta što smo ga prošlo ljeto žrtvovali na razigravaču jer on je više dvojka. Pokazao je to i kroz Euroligu, ima koševe u rukama a i jako je dobar obrambeno. Jako zahvalan igrač kojeg je lijepo imati sa suigrača ali i kada ste trener. Sa strane izgleda da je i on zadovoljan što je dio ovog tima i on je pun pogodak.