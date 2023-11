'Ovo nema veze sa zaleđem. Ne znam do kada ovako, stvari oko suđenja se moraju promijeniti'

Dinamovac Sandro Kulenović prokomentirao je poraz od Viktorije u četvrtom kolu Konferencijske lige.

- Dobro smo ušli u utakmicu, a nakon toga su oni preuzeli dominaciju. Do penala nisu imali dominaciju. Upali smo u kolotečinu iz koje se možemo sami izvući. Vidjeli smo u svlačionici da to nema veze sa zaleđem. Ne znam do kada više ovako, neke stvari oko suđenja se moraju promijeniti - rekao je Kulenović.

Do kraja skupine moraju svladati Astanu i Ballkani za drugo mjesto.

- Dvije utakmice, sve je u našim rukama i idemo izboriti taj prolaz - rekao je Kulenović.

No, prije toga je utakmica s Rijekom u prvenstvu.

- Moramo skupiti glave za nedjelju i Rijeku. Moramo skupiti glave jer nam prvenstvo ovisi o tome - izjavio je Kulenović.

Petar Sučić je dodao:

- Čestitam suigračima na dobroj predstavi, nismo se predavali do kraja. Zaslužili smo puno više. Imamo penal koji smo spremni izvesti, to se gleda dvije minute i ponište ga. U tom je napadu bio prekršaj na Baturini koji sudac nije ni gledao. Na kraju smo uspjeli zabiti, otišli smo na centar i na kraju nam gol ponište. Gledali smo u svlačionici, po nama je to čista linija i gol je morao biti priznat. Ovisimo i dalje sami o sebi, možemo proći dalje, ali prije toga se moramo okrenuti Rijeci.