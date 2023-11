Kako Dinamo može do nokaut faze KL-a nakon poraza? Ovo su kalkulacije što treba plavima

Češka Viktoria je na svom stadionu u Plzenu svladala zagrebački Dinamo s 1-0 (1-0), baš kao što je to učinila i prije dva tjedna na Maksimiru, te je dva kola prije kraja grupne faze osigurala prvo mjesto u skupini C Konferencijske lige. Viktoria je do pobjedničkog pogotka došla u 35. minuti iz kaznenog udarca koji je skrivio Josip Mišić, jer ga je lopta pogodila u ruku. Kao i u pobjedi češke momčadi u Zagrebu, precizan izvođač jedanaesterca bio je češki napadač Tomaš Chory.

GALERIJA Dinamo nakon drame poražen u Češkoj

E sad, kako Dinamo može proći dalje? Računica za Jakirovićevu momčad je dosta jednostavna, a sastoji se od toga da moraju početi pobjeđivati. Dobije li Dinamo obje utakmice do kraja protiv Astane i Ballkanija, sigurno će biti na drugome mjestu jer u tom slučaju Kazahstanci i Kosovari ne bi mogli osvojiti više od maksimalno tri boda.

VEZANI ČLANCI:

Hrvatski prvak bi mogao proći skupinu i s četiri boda u posljednje dvije utakmice, ali u tom slučaju Kazahstanci i Kosovari ne bi smjeli pobijediti Viktoriju, ali Česi su s maksimalnih 12 bodova osigurali nokaut fazu i te utakmice im rezultatski ne znače ništa.