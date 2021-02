Ovo je pravi veliki derbi lige: Dinamo i Osijek izravno se bore za prvo mjesto

Dočekali smo i to, konačno u našoj ligi imamo pravi veliki derbi. Iako će svi reći da je jedini pravi derbi onaj između Dinama i Hajduka, Splićani već godinama nisu u konkurenciji za naslov prvaka, pa smo imali veće derbije između Dinama i Rijeke koji su bili pravi one sezone kad je Rijeka i odnijela naslov. I sad su sudari Dinama i Rijeke zanimljivi, kao i oni između Rijeke i Hajduka, ali nakon što je Osijek krenuo ozbiljnom uzlaznom putanjom, sad imamo pravi derbi. Jer, Dinamo i Osijek u današnji maskimirski sudar uzlaze bodovno izjednačeni, u dvije dosadašnje utakmice ove sezone u Maksimiru je slavio Dinamo, u Gradskom vrtu pobjedu je odnio Osijek i sad u trećem sudaru imamo puno toga na kocki, ili na vagi, kako tko hoće.

Ulog u ovom susretu je ogroman. Ne, neće ta utakmica odrediti tko će osvojiti naslov prvaka, tko god pobijedi danas, ili kako god završi taj susret, daleko je do kraja. No pobjeda u ovom derbiju u koji klubovi ulaze bodovno izjednačeni bit će jako važna, pogotovu za slavljenika. Dobit će tri boda prednosti, ali dobit će i samopouzdanje, nastavit će raditi dalje u još boljoj atmosferi, imat će novi zalet i bit će ga sve teže zaustaviti, a poraženi će se ipak morati oporavljati i liječiti rane.

Imamo sad taj veliki sraz ne zato što je Dinamo slabiji nego ranije iako je izgubio više bodova negoli se očekivalo, dobili smo tako veliku i neizvjesnu utakmicu zato što se Osijek podignuo, jer raste. Imamo klub koji radi pametno, kako ulaganjem tako i dovođenjem Nenada Bjelice koji zna kadrirati momčad i od tog kadra složiti natjecateljski jaku momčad. I sad se prsa o prsa bori s tim dosad uglavnom nedodirljivim Dinamom.

Dodatnu težinu današnjem derbiju daje i sudar dvaju trenera, Zoran Mamić i Nenad Bjelica postali su veliki konkurenti, htjeli to oni priznati ili ne, to je bitka i njih dvojice, nadmetanje dvojca koji se nije rastao na najljepši način kad je Bjelica morao otići iz Dinama u proljeće prošle godine. U ovom trenutku nema suparnika na svijetu kojeg bi radije pobijedili. I to je u redu, dobro je imati i takve duele, nadmetanja. Možemo jedino na kraju poželjeti da bude dobrog nogometa i da nakon tog derbija nema nekakvih repova.