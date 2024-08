Ovaj dres prodan je za rekordna 24 milijuna dolara: 'Da je ovo umjetničko djelo, to bi bilo kao da kupujete Mona Lisu'

Dres koji je tijekom treće utakmice Svjetske serije 1932. godine nosio Babe Ruth, smatran najboljim igračem bejzbola svih vremena, postao je najskuplji sportski predmet nakon što je u subotu prodan na aukciji za 24,12 milijuna dolara.

Dres, nošen kad je George Herman "Babe" Ruth iz New York Yankeesa pogodio "home run" protiv Charlieja Roota iz Chicago Cubsa, potukao je prethodni rekord koji je držao dres Michaela Jordana koji je nosio u NBA finalu 1998. Jordanov dres je 2022. prodan za 10,1 milijun dolara.

After touring the country, including a return to Wrigley Field, and six plus hours in extended bidding tonight, Babe Ruth’s ‘Called Shot’ Jersey closes at $24.12 Million to become the world’s most valuable piece of sports memorabilia pic.twitter.com/EuHKB3KicP