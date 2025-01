Otkrivamo zašto je Sigurdsson uzeo stan u Zadru. Jednim potezom osvojio nas je za sva vremena

Kada je Dagur Sigurðsson kao prvi strani trener imenovan za izbornika hrvatske rukometne reprezentacije, svima je to bio odličan potez. U tom trenutku slovio je za trenera kojeg svi traže i imao je odličan ugovor s japanskim rukometnim savezom. Naime, u Japanu je zarađivao milijun eura godišnje. Kao razlog dolaska u Hrvatsku naveo je strast prema rukometu i želju za novim izazovima, ističući hrvatsku rukometnu strast kao nešto posebno u odnosu na posao u Japanu.

Prvo je naučio 'Lijepu našu'

Odmah u prvoj akciji oduševio je sve navijače i rukometne stručnjake jer smo se s lakoćom plasirali na Igre u Parizu. Na kvalifikacijskom turniru u Hannoveru ostvario je sve tri pobjede, nad Bahreinom, Austrijom i Njemačkom. Ono što nije bilo dobro jest nastup na Igrama, na kojima Hrvatska prvi put nije stigla do četvrtfinala. Opet, ovaj rezultat na SP-u sve je to poništio. Hrvatsku javnost kupio je na kvalifikacijskom turniru u Hannoveru. Osim same utakmice, jedan detalj poprilično je oduševio navijače hrvatske reprezentacije. Uoči prve utakmice zdušno je pjevao "Lijepu našu". Također je tijekom pjevanja himne držao desnu ruku na srcu.

Dagur Sigurðsson počeo je igrati rukomet u lokalnom klubu Valur iz Rejkjavika s kojim je osvojio pet nacionalnih prvenstava, prije nego što se 1996. godine preselio u njemački Wuppertal. Tamo je sa samo 24 godine postao kapetan momčadi, nakon samo jedne sezone u klubu. U tom je svojstvu ostao sljedeće tri sezone, kada se preselio u Japan gdje je tri sezone djelovao kao trener igrač kluba Wakunaga Hiroshime. Njegov posljednji klub bio je austrijski Bregenz, u kojem je također bio trener igrač do 2007. godine, kada je zaključio igračku karijeru.

Sigurðsson je nastupao i za reprezentaciju Islanda, za koju je skupio 215 nastupa uz 399 golova. Na Svjetskom prvenstvu 1995. godine Island je kao domaćin osvojio tek 14. mjesto. Ispali su u osmini finala kada ih je Rusija pobijedila s uvjerljivih 25:12. Na tom SP-u Hrvatska je osvojila srebrnu medalju. Na sljedećem SP-u, 1997. godine, Sigurðsson je s reprezentacijom osvojio peto mjesto. U četvrtfinalu je bila bolja Mađarska. Igrao je Dagur na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj, no Island je upisao svih pet poraza u skupini koja se igrala u Rijeci. Posljednji SP kao igrač odigrao je u Francuskoj 2001. godine kada je Island osvojio 11. mjesto. Tu ih je u osmini finala zaustavila Jugoslavija (27:31). Najveći uspjeh s reprezentacijom ostvario je na EP-u 2002. godine kada je Island bio četvrti. Nikad nije igrao na Olimpijskim igrama. Zanimljivo je da kao igrač nikad nije igrao protiv Hrvatske na velikim natjecanjima.

Nakon igračke karijere Sigurðsson se vratio u Valur, u kojem je kratko radio kao direktor prije nego što je 2008. godine preuzeo klupu Austrije. Kao izbornik, Sigurðsson je osvojio deveto mjesto na Europskom prvenstvu 2010. godine, što je bio najbolji austrijski rezultat na EP-ima sve do 2024. godine. Na tom EP-u Austrija je igrala protiv Hrvatske. Lino Červar bio je uspješniji i Hrvatska je pobijedila s 26:23 Još za trajanja izborničkog mandata, 2009. godine preuzeo je klupu njemačkog kluba Füchse iz Berlina, s kojim je osvojio njemački kup (2014.) i EHF kup (2015). Kada su osvojili Kup EHF-a, u finalu su u dvije utakmice bili bolji od Hamburga, za koji je tada igrao Davor Dominiković.

Imao je Sigurðsson te godine sjajnu momčad. Za "lisice" su igrali Rus Igropulo, Srbin Nenadić, Španjolac Romero, Čeh Horak... Austrijsku klupu napustio je 2010. godine. Izbornik Njemačke postao je 2014. godine te je napravio senzaciju kada je dvije godine kasnije na Europskom prvenstvu u Poljskoj osvojio zlato. Na tom EP-u Hrvatska je osvojila broncu, ali Željko Babić nije se susreo sa Sigurðssonom na drugoj strani.

Ali suočili su se godinu dana kasnije na SP-u u Njemačkoj. Islanđanin je nadmudrio Babića, Njemačka je pobijedila uvjerljivo, s 28:21. Nakon SP-a u Francuskoj 2017. godine, gdje je Njemačka osvojila tek deveto mjesto, Sigurðsson je preuzeo reprezentaciju Japana. Cilj je bilo odrađivanje što boljih priprema za Olimpijske igre u Tokiju. Japan je osvojio 11. mjesto, a Sigurðsson je odstupio s mjesta izbornika te zemlje u veljači 2024. godine. Imao je ugovor s Japanom do kraja Igara u Parizu.

Oženio misicu s Islanda

Prva velika ljubav u životu proslavljenog trenera bila je Ingibjorg Palmadottir, koju je upoznao još u osnovnoj školi. Njihova romantična veza počela je u tinejdžerskim danima, a kasnije je prerasla u brak, iz kojem su dobili troje djece – dvije kćeri i sina. Nakon završetka braka s Ingibjorg, Dadda, kako ga od milja zovu rodbina i najbliži prijatelji, pronašao je novu ljubav u svojoj sunarodnjakinji Ingunn Sigurpalsdottir, koja je 2005. godine osvojila drugo mjesto na izboru za Miss Islanda. Kada je na društvenim mrežama objavila fotografiju u hrvatskom dresu s porukom "Ajmo, Hrvatska", osvojila je simpatije hrvatskih navijača. Nedavno je kupio stan u Zadru. Zašto baš Zadar? Zato što u tom gradu živi Ivan Ninčević, njegov nekadašnji igrač iz Berlina. U slobodno vrijeme bavi se preuređivanjem starih kuća, voli i fly fishing na rijekama, pogotovo loviti losose i pastrve.