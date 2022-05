Osvoji li Hajduk dva, jedan ili nijedan trofej, ova sezona imat će pozitivnu ocjenu!

Budući da ovo pišem odmah nakon utakmice Rijeka-Hajduk i netom prije utakmice Dinamo-Osijek, ne mogu biti precizan što se tiče raspleta, ali jedno u što mogu biti siguran je Hajdukova igra.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL 08.05.2022., Rijeka - Hrvatski Telekom Prva liga, 34. kolo, HNK Rijeka - HNK Hajduk. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL

Prije samo nešto malo više od godinu dana pričali smo o momčadi koja kaska i po 15 bodova za Goricom, a sad pričamo o momčadi koja dođe na Rujevicu i odradi 'doktorskih' 0:3, samouvjereno, s gardom i bez ikakvog straha i momčadi koja dva kola prije kraja i dalje ima matematičke šanse za naslov prvaka Prve HNL, ali i Kupa. Stavi li ove sezone Hajduk ruku na dva, jedan ili nijedan trofej, nemoguće je ignorirati napredak kojeg je splitski klub postigao i taj napredak zaslužuje pohvalu.

Klub se restruktuirao s igračke, stožerske, upravne, financijske, marketinške i sociološke strane i to se vidi na ljestvici i broju bodova u odnosu na prošle sezone. Hajduk je opasno blizu svojem najboljem HNL rezultatu u posljednjih deset godina i to nije slučajno. Bijele domaća euforija nije 'pojela' kao što je to bio slučaj proteklih sezona, a za to je zaslužan i trener Valdas Dambrauskas.

Oni koji jako detaljno prate Hajduk su sretni jer znaju da sada postoji koherentni sustav igre, koji je usput, znatno efikasniji od Gustafssonovog i znatno zabavniji od Tramezzanijevog, uz dužno poštovanje tim trenerima. Za navijače Hajduka je dobro što je na golo oko vidljivo da Litavac pokušava od svakog svojeg igrača izvući maksimum.

Marko Livaja je uništio Hajdukov rekord sezone (20) s čak 25 golova (može biti i više), Filip Krovinović se pretvorio u onog sigurnog dirigenta i dodavača, Sahiti i Mlakar su uskakali kad je trebalo, Mikanović i Melnjak su većinom bili na visini zadatka; Hajduk je ukratko pokazao jako puno toga dobrog ove sezone. Naravno, ima tu još i stvari za popraviti, poput suradnje Livaje i Kalinića, individualnih grešaka braniča,forme domaće djece Ljubičića i Biuka, ali sve u svemu Hajduk ove sezone na kraju može dobiti pozitivnu ocjenu. Sezona je daleko bolja od onih najrecentnijih.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL 08.05.2022., Rijeka - Hrvatski Telekom Prva liga, 34. kolo, HNK Rijeka - HNK Hajduk. David Colina Photo: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka može dobiti pozitivnu ocjenu s estetske nogometne strane jer su zabili najviše ove sezone, ali što se strogo tiče skupljanja bodova i borbe za naslov ocjena je nešto negativnija. Nekako su ipak igrači Gorana Tomića prelako otpali iz borbe onim kiksevima protiv Hrvatskog dragovoljca i Gorice, ta dva tjedna će mu sigurno ostati u mislima.