HNL nikad nije bio napetiji, a prate ga i političari: Tko za koga navija u državnom vrhu?

Predsjednik Zoran Milanović u četvrtak je boravio u Puli gdje ga je prilikom razgovora s novinarima prekinula slučajna prolaznica i pitala za koji klub navija.

"Navijam za Hrvatsku", pokušao je politički i diplomatski odgovoriti predsjednik , ali gospođa je bila uporna. Zatim je ipak otkrio kako je bio strastveni navijač splitskog Hajduka.

"Navijao sam za Hajduk, ali samo za Hajduk. Ali sad više....", ostao je nedorečen Milanović i rukama pokazao gestu "tako-tako".

Ova je vijest potaknula je veliki interes među navijačima i nanovo aktualizirala pitanje za koga navijaju naši političari. Tim više što HNL u svojoj povijesti nikad nije bio zanimljiviji te čak tri kluba, Dinamo, Hajduk i Osijek pretendiraju na titulu.

Hajduk se vratio u vrh nakon 17 godina posta, a nije isključeno da se prvak odluči u posljednjem kolu na vječnom derbiju Dinama i Hajduka u Maksimiru.

Ako bude tako moguće je da ćemo u svečanoj loži baš kao nekada vdijeti državni vrh i političke uglednike koji će uživo pratiti utakmicu.

A državni vrh emotivno i navijački nesumnjivo je skloniji Hajduku.

Predsjednik Zoran Milanović rodio se i odrastao u Zagrebu ali porijeklo vuče iz Dalmacije, točnije iz Glavica pored Sinja. I sam je u predizbornoj kampanji prije tri godine isticao svoj dalmatinski duh prilikom dolaska u Split. I tada se dotaknuo Hajduka.

"Hajduk je identitet i filozofija. Za ljude znači mnogo više od nogometa. To je bio hrvatski klub, ali je bio i Titov omiljeni klub koji je imao petokraku u grbu. Mogao si se nabosti na nju, to je ružno izgledalo, ali tako je bilo, neka to ljudi znaju", kazivao je tada Milanović.

S druge strane Andrej Plenković ovih je godina uspješno izbjegavao eksplicite otkriti čiji je navijač te je uglavnom diplomatski odgovarao da navija i za Hajduk i za Dinamo. Međutim, Plenković je Dalmatinac kao i Milanović. Porijeklo vuče s Hvara i Makarske - dvije velike Hajdukove utvrde.

Kad je postao drugi put premijer u televizijskim reportažama su ga najbliži prijatleji i poznanici opisali kao čovjeka zaluđenim košarkom i Hajdukom.

"Taj Zagrepčanin dalmatinskih korijena, ljeta je provodio u majčinoj rodnoj Makarskoj, a školske klupe grijao u Zagrebu. Prijatelji iz mladosti pamte ga kao dobrog i samozatajnog učenika, odanog sportu i Hajduku. Njegova nekadašnja razrednica Marica Šafran opisala ga je kao pristojnog, savjesnog i odgovornog, te omiljenog među curama, pa i dečkima, kojima je pomagao oko učenja.

"Od izlazaka, dugih kosa, vožnje automobila, odlazaka u Split, na utakmicu Dinamo - Hajduk '91., a da roditelji to nisu znali", prisjetio se za Novu TV Krunoslav Katičić, prijatelj iz kvarta i sa studija koji je s Plenkovićem ostao prijatelj do danas. Obojica su, kaže, slušali Rolling Stonese.

Što se ministara u Vladi tiče tu je situacija heterogenija. Neki uopće ne prate nogomet, neki dolaze s juga, a neki sa sjevera Hrvatske.

Međutim, jedini ministar koji ne skriva svoju navijačku pripadnost jest ministar zdravstva Vili Beroš, također Hvaranin koji je u više javnih istupa i intervjua kazivao da je i danas zaluđen splitskim klubom baš kao što je bio i u mlađim danima. U intervjuu za Dalmatinski portal svojevremeno je ispričao svoj najemotivniji trenutank vezan za Bijele.

"Mlađi se toga ne sjećaju, ali radi se o porazu protiv tadašnjeg francuskog prvaka St. Entiennea u Kupu prvaka, koji me još i danas boli kao navijača Hajduka. Čini mi se da se radilo o trećem kolu. Bio sam tada klinac iz Jelse. Imali smo strašnu momčad. Pobjedu u Splitu 4:1, a onda u uzvratu šok. Izgubili smo 5:1. Ni danas mi nije jasno kako. Često se toga sjetim. Posebno mi je još u sjećanju pobjeda Hajduka u Beogradu nad Partizanom 6:1. Sjećam se posebno gola Jurice Jerkovića s 30-ak metara. Naravno da su tu i sve osvojene titule prvaka koje smo znali proslaviti na pravi način.

Na kraju je dodao.

"Morate znati da sam ja hajdukovac bio i u onoj državi kao i sada. Uvijek hajdukovac. Znate, Hajduk ne doživljavam isključivo kao nogometni klub. On je za mene puno više. To je moje djetinjstvo, to je način identifikacije i stil života. To je stvar i našeg dalmatinskog dišpeta, našeg mentaliteta iz kojeg i proizlazi zdrava i nevina zafrkancija s mojim prijateljima zakletim dinamovcima. Ta ljubav se ne vezuje za modele i uprave već za sam klub. On je veći od svakoga od nas. To je pitanje ili jesi ili nisi navijač Hajduka".

Što se pak tiče predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, poznato je da je i on ljubitelj sporta, prije svega rukometa. U nogometnom smislu nije se previše izjašnjavao, ali u više je navrata snimljen na Maksimiru te je često upućivao emotivne čestitke zagrebačkom klubu na europskim uspjesima pa je izglednije vjerovati da mu je Dinamo navijački blizak.

Kad pričamo o predsjednicima i premijerima od devedsetih naovamo i tu je Hajduk imao značajniju potporu političara od Dinama.

Franjo Tuđman neskriveno je navijao za Dinamo i vrlo srčano bodrio zagrebački klub s tribina.

Njegov nasljednik Stjepan Mesić jednom je kazao "za Dinamo sam ako ne igra s Hajdukom, a za Hajduk sam ako ne igra s Dinamom". Ipak, Mesić je bio deklarirani dinamovac ali s tim se klubom razišao zbog nezadovoljstva u njegovom vodstvu. Ipak upućeni su kazivali da je dosta simpatija gajio prema Hajduku zbog antifašističkog i partizanskog doprinosa u Drugom svjetskom ratu.

Bivši premijer Ivica Račan nije bio previše involviran u sport i nije se eksplicite izjašnjavao o navijačkoj pripadnosti. Ivo Sanader neskriveno je pak kao premijer i porijeklom Splićanin "drukao" za Bijele, a Jadranka Kosor, pisali su mediji u njezinom mandatu, navijačica je Dinama.

Bivši predsjednik Ivo Josipović koji je porijeklom iz Baške Vode nadomak Splita i koji je više puta u javnosti glorificirao Hajdukovu antifašističku i slobodarsku prošlost te govorio kako je u mladosti pratio sve utakmice Hajduka koji je bio jedan od jačih europskih klubova.

Kolinda Grabar Kitarović najpoznatija je bila po strastvenom praćenju reprezentacije. Međutim jednom je u Splitu kazala kako je u Jugoslaviji navijala za Hajduk i Dinamo.