Osveta je jelo koje se servira hladno... Đokovićevi fanovi čekali 12 godina da uzvrate Federeru!

Novak Đoković i Roger Federer "prema van" imaju korektan odnos, ali nisu baš najbolji prijatelji. Dapače, nisu ni prijatelji. Iako će jedni tvrditi da za to krivnju snosi Švicarac, a drugi Srbin, jedan detalj svakako je istinit.

Naime, Federer je 2009. prozvao Đokovića jer je predao meč četvrtog kola Australian Opena Andyju Roddicku.

- Događalo se i prije da odustane. To je razočaravajuće. Predao je i meni u Monacu prošle godine. Ja sam to učinio samo jednom u karijeri - rekao je Federer.

A 12 godina kasnije, nakon osvajanja šeste titule u Wimbledonu i 20. Grand Slama u karijeri, koliko ih ima i Federer, Novakovi fanovi kažu:

- Odustajanje nikad nije bila opcija!

Roger in 2009 : Novak is a guy who always gives up.. I have given up only once in my career



Novak in 2021 : Giving up was never an option🐐



What a turnaround..



Credits : https://t.co/ncA1GK3QP3 pic.twitter.com/gnaKzEc0Xm