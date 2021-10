Osvajač Lige prvaka objasnio problem PSG-a: Osjećao sam se kao ministar sporta

Trener Chelseaja Thomas Tuchel u svojoj prvoj godini na klupi Chelseaja je postao miljenik navijača londonskog kluba. Preuzeo je klub koji nije bio u dobrom stanju i poprilično iznenađujuće im donio naslov pobjednika Lige prvaka.

Zanimljivo je da je tek koji mjesec prije nego što je došao u Chelsea Tuchel bio otjeran s klupe PSG-a, na kraju je PSG preuzeo Mauricio Pochettino kojem je Lille uspio 'oteti' naslov prvaka u francuskoj Ligue 1.

Kad pogledamo sve Tuchelove uspjehe u drugim klubovima, jako je čudan način na koji je završio njegov trenerski mandat u Parizu. Sada je, nakon objašnjenja njemačkog stratega, situacija ipak nešto jasnija.

"PSG i Chelsea su nebo i zemlja na organizacijskoj razini. Tijekom mojih prvih nekoliko mjeseci u Parizu morao sam se baviti i obiteljima i prijateljima igrača. Osjećao sam se kao ministar sporta, a ne kao trener", rekao je Tuchel za Sportsweek.

"Lakše je trenirati i voditi Romelua Lukakua nego Kylian Mbappéa ili Neymara. U Chelseaju, gdje je sve tečnije, mogu upotrijebiti svoju metodoligiju s više mirnoće i spokoja", dodao je njemački strateg.