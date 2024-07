Osvajač Copa Americe iskritizirao francusku zvijezdu: Takav je i Mbappé

Osvajač Copa Americe 2015. s Čileom, Jorge Sampaoli iskritizirao je nogomet kakav pruža francuska zvijezda Ousmane Dembele. "Dembele igra kao da je autist. Započinje akciju sam i završava je sam. On nema sposobnost natjerati suigrača da zablista, on samo zna kako zasjati sam. Mbappé je pomalo takav", kaže Sampaoli.

27-godišnjak je 2017. godine prešao u Barcelonu za 130 milijuna eura iz Borussije Dortmund i od tad je sve po njega krenulo nizbrdo premda je on takav pad jednim dijelom i sam izazvao. Tijekom perioda u Barceloni od 2017. do 2023. doživio je tri teže ozljede koje su ga na nekoliko mjeseci udaljile od terena, ali bilo je i do njegovog nezalaganja na terenu kad je bio zdrav. Nerijetko je zbog ovisnosti o igranju igrica i glumio da je ozlijeđen. U PSG-u se preporodio, no pojedinci poput Sampaolija i dalje kritiziraju njegov način igranja nogometa.

GALERIJA Navijači se okupili pred Poljudom! Rakitiću su spremili sjajan doček

Dembele je u PSG-u prošle sezone odigrao 42 utakmice i zabio šest golova uz 14 asistencija dok u francuskoj reprezentaciji u 49 nastupa ima pet golova.

Što se tiče Sampaolija, osvajanje Copa Americe s Čileom mu je bio i najveći rezultat karijere. Tijekom karijere je od većih klubova vodio Sevillu i Marseille, kao i Argentinu koju je 2018. odveo na Svjetsko prvenstvo u Rusiji gdje su Gaučosi teško stradali od Hrvatske 3-0.