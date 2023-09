Osijek strogo kažnjen zbog vrijeđanja sudaca: Suspenzija Kuleševiću i visoka kazna Tomasu

Dva tjedna nakon poraza od Dinama dužnosnici Osijeka Stjepan Tomas i Ivica Kulešević konačno su doznali kaznu za vrijeđanje sudaca. Sportzski direktor bit će suspendiran na mjeseca dana (za to vrijeme će Osijek igrati protiv Varaždina, Kutjeva, Slaven Belupa i Rudeša) i morat će platiti 2000 eura kazne. Trener Tomas je pak kažnjen s 1500 eura. Kovčana kazna od 2500 eura određena je i igraču Istre 1961 Anti Ercegu. Iz HNS-a objavili su priopćenje čiji tekst donosimo u cijelosti:

"Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o kaznama nogometnih djelatnika uslijed neprimjerenog komentiranja sudačkih odluka.

Ante Erceg (Istra 1961) kažnjen je zato što je nakon utakmice 6. kola Istra 1961 - Rudeš javno i neprimjereno komentirao suđenje, čime je povrijedio odredbe Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika i klubova pa mu se na temelju članka 83. st. 1 DP HNS izriče novčana kazna u visini od 2.500,00 eura.

Ivica Kulešević (Osijek, sportski direktor) kažnjen je zato što je nakon prvenstvene utakmice 7. kola Osijek - Dinamo javno i neprimjereno komentirao suđenje, čime je povrijedio odredbe Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika i klubova pa mu se na temelju članka 83. st.2. DP HNS izriče kazna zabrane obavljanja funkcije mjesec dana koja obuhvaća zabranu ulaska u svlačionice i pripadajuće službene prostorije te pristup klupi za rezervne igrače prilikom odigravanja prvenstvenih ili kup utakmica, odnosno novčana kazna u iznosu od 2.000,00 eura.

Stjepan Tomas (Osijek, trener) kažnjen je zato što je nakon prvenstvene utakmice 7. kola Osijek - Dinamo javno i neprimjereno komentirao suđenje, čime je povrijedio odredbe Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika i klubova pa mu se na temelju članka 83. st. 1 DP HNS izriče novčana kazna u visini od 1.500,00 eura."

"Vidjela je cijela Hrvatska. Dobivam poruke da je ovo sramota za hrvatski nogomet. Ne mogu vjerovati da nedorastao sudac sudi ovakvu utakmicu. Nije ga bilo nigdje godinu dana, a onda dobije ovakvu utakmicu. Rekao sam četvrtom sucu na poluvremenu da se konsolidiraju jer je najgore ako sudac izgubi kontrolu, a to se dogodilo", rekao je nakon derbija Tomas .

"Ne tako davno prozvao sam Pajača da nas je pokrao u Rijeci, sram ga može biti, dobio je šest mjeseci zabranu, a Osijek nije imao nikakve koristi od toga. Ponovno prozivam imenom Zebeca i Bebeka, to je ubitačna kombinacija za hrvatski nogomet. Sram ih može biti da su unakazili ovaj derbi", rekao je sportski direktor Kulešević.

"Meni je suđenje katastrofa, pogotovo nakon tog mog incidenta. Ne smijem napraviti nijedan faul, ne smijem ući u duel, jer mi stalno govore da ću dobiti žuti karton. Kakav sam ja to igrač bez duela. Bolje da puno više ne govorim, jer svaki moj intervju se prati, dolaze dopisi iz HNS-a. Kada sam dobio žuti karton protiv Osijek zbog simuliranja, čovjek mi je ušao tijelom i koljenom, bio je čisti kazneni udarac, ali vidim da su sudački eksperti rekli da je čisti žuti karton, da sam naglasio pad. Osim toga su mi poništili gol protiv Osijek koji sam ja zabio, prvi gol su vodili kao autogol, ne znam što im je cilj i zašto im smetam. Mene nije briga, neka me kazne do kraja sezone ako će njima liga biti bolja. Gledaju samo sebe, umjesto nogometi i igrača. Mene imaju na piku, psuju me, a stoperi me udaraju. Suci me ne štite, nego me masakriraju s kartonima. Posljednju sam utakmicu šutio, a izmasakriralo nas je sitnim faulovima koji se na televiziji ne prikazuje jer se suci štite kao lički medvjedi. Igrao sam u četiri kluba u HNL-u, znam kakvo mi je bilo suđenje u pojedinom klubu", rekao je Erceg za Germanijak .

