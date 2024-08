Osijek se oprostio od još jednog igrača, nije ispunio očekivanja

Nogometni klub Osijek nedavno je ostao bez Ramona Miereza, a sada i bez Kristijana Lovrića (28). Tu je vijest klub objavio klub na službenom Facebooku.

- NK Osijek i Kristijan Lovrić raskinuli su ugovor. Kiki, hvala na svemu i sretno u nastavku karijere

Na Lovrića u Osijeku ne računaju već neko vrijeme, a koncem prošle sezone već je krenuo period u kojemu je igrao jako malo. U veljači 2022. došao je iz Gorice za 1,7 milijuna eura te postao drugi najskuplji ulazni transfer u povijesti kluba. Samo je Ramon Mierez plaćen više, 2.5 milijuna eura.

No, Mierez je bio najbolji strijelac lige, a Lovrić nije ispunio očekivanja. Lovrić je zabio 11 golova i upisao jednako toliko asistencija, pritom je zaradio 15 žutih i jedan crveni karton.

Sada je suradnja gotova, a nogometaš će morati pronaći klub.

- Osijek je jedna od najljepših priča u mome životu! Upoznao sam ovdje puno dobrih ljudi, stekao nova prijateljstva i ne mogu reći ništa loše ni o klubu, ni o gradu. Naprotiv, samo ono lijepo će mi ostati u sjećanju. Nekada se stvari u životu, pa tako i u nogometu, ipak ne poklope kako svi želimo. Mislio sam da će biti puno ljepše, rezultatski uspješnije, da ćemo napraviti nešto veliko, zbog toga sam, uostalom, i došao. Moram reći da su me umnogome zaustavile i ozljede koje sam imao, spriječile me da pružim zaista sve ono što znam i mogu. Navijačima dugujem jedno veliko hvala na svemu, učinili su me prilikom dolaska u Gradski vrt najsretnijim čovjekom na svijetu! Onaj doček ću zauvijek pamtiti, to je trebalo doživjeti i zbog njih mi je najviše žao što nismo bili prvaci, kada smo se one sezone borili za titulu. Nosit ću tu emociju zauvijek. Hvala svima u klubu, baš svima s kojima sam surađivao. NK Osijek ostaje u mome srcu i želim mu sve najbolje. Igrači odlaze, mijenjaju se, a klub i navijači ostaju. Sretno, Bijelo-plavi - poručio je Kiki.