Osijek muči teška kriza: 'Vrijeme prolazi i moramo početi pobjeđivati'

Osijek i Slaven Belupo susreću se u nedjelju u 17 i 30 u sklopu šestog kola HNL-a. Dvoboj dva jedina slavonska kluba ujedno je i derbi začelja uoči kojeg svaka momčad ima po jedan bod. Da, Osijek koji je osam sezona zaredom igrao u europskim pretkolima i rušio jedan PSV, sada igra derbi začelja.

Osječani su do sad igrali sa svim klubovima iz velike trojke (Dinamo, Rijeka, Hajduk), pa porazi od njih nisu ništa neobično, ali poraz od Šibenika na Opus Areni jasno govori da nešto u klubu nije u redu. Tu su i problemi s mentalnom stabilnošću s obzirom da su se Osječani naprimali golova u završnicama utakmica, a i mladi reprezentativni vratar Nikola Čavlina dijelom je kumovao tim golovima.

"Vrijeme prolazi i moramo početi pobjeđivati. Uvijek je to poruka koju šaljemo našim navijačima koji nas podržavaju, da je vrijeme da i mi osjetimo tu strast pobjede u HNL-u. To vrijedi za našu momčad, stručni stožer i sve ljude koji rade u klubu. Već sam pričao o tomu da smo prolazili manje i veće prepreke kroz ovo razdoblje, ponekad nam je i sreća okrenula leđa. No, sada nije vrijeme za razgovor o prošlosti, nego za utakmicu koju igramo u nedjelju. U njoj baš jako želimo pobijediti i pružiti tu radost svima koji vole NK Osijek", rekao je trener Osijeka Federico Coppitelli, a potom opisao slijedećeg suparnika:

"U završnici prijelaznog roka Slaven Belupo je angažirao dosta igrača, promijenili su momčad i imaju iskustvo s dva vrlo dobra napadača. Jednoga od njih Karla Butića jako dobro poznajem jer sam ga trenirao u Torinu dok je bio tamo u kadru U-20. Bio sam mu trener u sezoni u kojoj je zabio 30 golova tako da znam za njegove kvalitete. Sada je za nas najvažniji taj prvi korak na putu ka pobjedi jer kada do nje dođemo, kao mlada momčad, znam da se nećemo zaustaviti tako lako".

Nakon što je preživio rak pluća zbog kojeg je bio primoran sam odstupiti s mjesta trenera Varaždina, Mario Kovačević u međuvremenu je dobio novu HNL priliku, ovaj put u Slaven Belupu. Jedna utakmica je iza njega, minimalna 1-0 pobjeda protiv Kustošije u sklopu Hrvatskog nogometnog kupa, a sada se okreće Osječanima:

"Mi i Osijek smo nekako u podjednakom stanju, krenuli su i oni u sezonu s jednom ekipom pa mijenjali. Njihovi glavni igrači Mierez i Nejašmić otišli su iz kluba, doveli su četiri kvalitetna igrača, neće ih biti lako analizirati. Mi se također slažemo, kod nas je na žalost došlo i do smjene trenera, a ja sam uvjeren da će biti bolje već od prve utakmice protiv Osijeka. Znamo što nas čeka, tu sam s ekipom desetak dana i radili smo dobro, bila mi je jako bitna utakmica protiv Kustošije, osjetilo se tu da smo malo teški i protiv Osijeka bit ćemo puno brži i bolji. Kod igrača se vide želja i volja i to je najbitnije".

Osijek je prošle sezone u dvije utakmice na Opus Areni Belupu zabio 10 golova (6-1, 4-1). U ovu utakmicu ulazi kao veliki favorit, ali i Koprivničani imaju svoje šanse, pogotovo u ovakvoj situaciji u kakvoj se Osijek nalazi.

