Ona je lezbijka koja je ispisala povijest u svijetu prepunom muškaraca, a sada želi i prsten

Rijetko koja žena dobije priliku u muškom svijetu američkog klupskog profesionalnog sporta. No, ovogodišnji Super Bowl, veliki finale profesionalne lige u američkom nogometu, između San Francisco 49ersa i Kansas City Chiefsa koji se 2. veljače igra u Miamiju (utakmica počinje u 0.30 sati po srednjoeuropskom vremenu u noći na ponedjeljak), bit će poseban. Naime, prvi put u povijesti Super Bowla jedna momčad imat će trenericu. Katie Sowers je u NFL-u tek četiri godine, a već ima priliku osvojiti zlatni prsten.

Preko noći se sve promijenilo

Vrtoglavi uspon do pomoćnice trenera za napadačke akcije San Francisca može zahvaliti svojoj upornosti i sreći. Ta će 33-godišnja trenerica biti i prva lezbijka u velikom NFL finalu. No, to je nije sputavalo u poslu. Rezultati koje postiže su sjajni.

– Vraški je obavila svoj posao – kaže glavni trener 49ersa Shanahan.

San Francisco je prvi dio natjecanja završio omjerom 13-3, u konferencijskom finalu pobijedili su Green Bay Packerse s 37:20.

Katie Sowers rođena je u Hesstonu (Kansas) i često je sa svojom sestrom blizankom Liz igrala američki nogomet zajedno s dečkima. Na koledžu u Goshenu igrala je nogomet, košarku i bavila se atletikom. Kada je završila koledž, željela je volontirati kao pomoćna trenerica ženske košarkaške ekipe, ali je odbijena zbog seksualne orijentacije.

Napustila je Goshen i sa sestrom Liz osam godina igrala američki nogomet u ženskoj ligi WNF. Kasnije je postala menadžerica te je u Kansasu bila trenerica jedne ženske košarkaške ekipe u kojoj je igrala i kći Scotta Piolija, jednog od vodećih ljudi NFL momčadi Kansas Cityja. Pioli je nešto kasnije dobio posao u Atlanti te je pozvao Katie da mu se pridruži kao asistentica u trening-kampu. Godinu kasnije otišla je u San Francisco i Kyle Shanahan koji je 2017. preuzeo momčad 49ersa, dao joj je priliku u Ninersima. Igrači 49ersa sjajno su prihvatili trenericu.

– Nevjerojatna je! S kakvom lakoćom komunicira s igračima, dijeli im savjete– kazao je glavna zvijezda 49ersa dodavač Jimmy Garoppolo (28), koji će pokušati dovesti San Francisco do šestog naslova u povijesti te se izjednačili s New England Patriotsima i Pittsburgh Steelersima po najviše osvojenih trofeja u povijesti NFL-a.

Dugo čekano finale

Na slavlje u finalu 49ersi čekaju već 26 godina, kraće od Chiefsa kojima je to treći Super Bowl, a posljednji put su u njemu bili prije 50 godina! I tada su došli do prvog i jedinog naslova pobijedivši Minnesotu s 23:7.

Rijetko koji finale može proći bez Hrvata tako će sada glavni sudac biti Bill Vinovich, Amerikanac hrvatskih korijena.

>>> Pogledajte kamp vatrenih za EURO