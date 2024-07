Olmo: Radujem se utakmici protiv Njemačke, tamo imam puno prijatelja

Pokazali smo da smo odlična momčad i ako nastavimo na ovoj razini možemo napraviti velike stvari, kazao je Španjolac Nico Williams nakon uvjerljive 4-1 pobjede protiv Gruzije u osmini finala Eura.

"Sretni smo što smo prošli u četvrtfinale, svi jako smo uzbuđeni," dodao je Williams koji se u 75. minuti upisao među strijelce.

"Furiji" sada u četvrtfinalu slijedi Njemačka.

"Njemačkoj će biti vrlo teško, oni su tvrd orah, ali mi imamo prekrasnu, dobro strukturiranu momčad i ako budemo igrali na ovoj razini možemo pobijediti," dodao je Williams.

Za igrača utakmice izabran je Rodri.

"Možda nemaju velika imena, ali su nas stavili u probleme. U prvom dijelu utakmice imali smo prilike, šteta za njihov gol, ali vratili smo se i ekipa je pokazala ponos," poručio je Rodri prokomentiravši idućeg suparnika Njemačku.

"Nijemci igraju kod kuće, ali mi imamo oružje, moramo dati sve od sebe, a naši će nas navijači podržati,"

Pogodak je postigao i bivši igrač Dinama Dani Olmo.

"Sretni smo jer je cilj postignut. Sada će biti važan odmor uoči utakmice protiv Njemačke. Mislim da smo bili dobri, morali smo biti oprezni u kontrama. Njemačka je posebna utakmica za mene, imam tamo prijatelje i jako joj se veselim," kazao je Olmo za L1.

Zadovoljstvo nije skrivao niti izbornik Luis de la Fuente.

"Znamo koliko košta biti ovdje, to se pokazalo rezultatima koje smo do sada vidjeli. Znali smo d su opasni u kontrama, nakon primljenog gola ostali smo mirni. Zabili smo četiri, ali moglo ih je pasti još više. Igrači su jako sretni, bila je to vrlo važna utakmica za nas."

"Njemačka? Prvo se moramo oporaviti. Nastojat ćemo uživati ​​u nogometu, protiv Njemačke morate dati svoju najbolju verziju," zaključio je španjolski strateg.

