Olmo otkrio što su mu rekli vatreni pa emotivno progovorio o Dinamu i Bjelici

"Vjerojatno prije mjesec dana ne bih vjerovao da ćemo biti u polufinalu, ali zaslužujemo biti tu i očekujemo sjajnu utakmicu protiv Italije", rekao je španjolski reprezentativac i nekadašnji dinamovac Dani Olmo za španjolski list Marcu.

Protiv Švicarske je zabio jedan od najljepših penala.

- Bio sam samouvjeren, znao sam da ćemo pobijediti. Uz to, trenirali smo penale bio sam siguran. Vjerovao sam u izbornika i suigrače, ali neću vam otkriti tajnu svojih penala - nasmijao se Olmo.

Upravo je Španjolska poslala Hrvatsku kući s Eura, a sada Hrvati mogu navijati za svoga "Olmića".

- Prošlo je puno vremena kako se nismo vidjeli, a oni su bili sretni i zbog mene i svih nas. Bila je to dobra utakmica. Poželjeli su mi sreću i rekli da, budući da oni ne mogu osvojiti turnir, mi to trebamo napraviti.

Sjećaš li se svoga dolaska u Zagreb?

- Mislim da je to bila najbolja odluka koju sam mogao napraviti. Ne znam što bi bilo da sam ostao, ali sam tu gdje želim biti. Kada sam odlučio otići, ovo je ono što sam htio: biti u reprezentaciji. Ponosan sam neopisivo. Znao sam što želim kada sam odlučio doći u Zagreb. Bilo mi je jasno. Znao sam da će mi Dinamo pomoći da postanem profesionalni nogometaš. Znao sam da mi neće ništa samo tako dati, da ću se morati boriti i osvojiti sve, ali je to bio zalog za budućnost. Znao sam da Dinamo zna raditi s mladim igračima i Dinamo i Hrvatska imaju posebno mjesto u mome srcu - rekao je pa istaknuo još dvije osobe:

- Trener Nenad Bjelica je rekao da sam Portugalac da bih već vrijedio 130 milijuna eura. Bilo je to njegovo mišljenje. Iznimno ga cijenim jer je on jedan od trenera koji su me najviše obilježili. Jako mi je drag - priznaje Olmo, ali naglašava:

- Moj otac je imao ključnu ulogu u mojoj karijeri kao i cijela moja obitelj. Uvijek su bili iza mene. Moja majka me pratila u Hrvatsku dok sam imao 16 i 17 godina. Otac se više koncentrirao na ovaj nogometni dio, ali su oboje bili bitni.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 28.06.2021., Kopenhagen, Danska - Stadion Parken. UEFA Europsko prvenstvo 2020, osmina finala, Hrvatska - Spanjolska. Dani Olmo,Domagoj Vida Photo: Goran Stanzl/PIXSELL