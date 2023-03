Odbio njemačku reprezentaciju i odabrao Srbiju: Zvao me Hansi Flick, ali već sam odlučio

Izbornik srbijanske nogometne reprezentacije Dragan Stojković krenuo je u 'remont' svoje momčadi nakon što se nisu proslavili na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Podsjećamo, orlovi su na prvom zimskom Mundijalu najavljivali velike stvari, ali ispali kao posljednji u skupini sa samo jednim bodom, kojeg su dobili u remiju protiv Kameruna (3:3). Izgubili su od Brazila (2:0) i Švicarske (3:2), a Piksi se nedavno ispričao zbog velikih očekivanja.

- Dugujem isprike naciji zbog očekivanja što se tiče Svjetskog prvenstva, bilo da su ona bila prenaglašena ili ne. Dugujem isprike najviše onim ljudima koji su bili u Dohi, koji su nam pružali nevjerojatnu podršku, jer smo ih razočarali u rezultatskom smislu. Svi smo očekivali da ćemo proći prvi krug. Imali smo problema, ali ne tražimo alibi. Plasman na Europsko prvenstvo bi trebalo povratiti ugled koji smo stvarali dvije godine - rekao je.

Savez se, dakle, zajedno s trenerom odlučio na promjene pa su tako naturalizirali igrače poput bivšeg njemačkog U-21 reprezentativca Lazara Samardžića i vratara Vladana Kovačevića, koji se svojevremeno spominjao kao zamjena za Dominika Livakovića u Dinamu. Velika želja im je i ponajveći talent Liverpoola Stefan Bajčetić, 18-godišnjak sa stažem u mlađim selekcijama Španjolske.

Samardžić, rođeni Berlinac čiji je otac bosanski Srbin iz Živinica, pozvan je u reprezentaciju za susrete protiv Litve i Crne Gore na početku kvalifikacija za Europsko prvenstvo, koje će se igrati u narednim danima. Veznjak Udinesea za njemačku televiziju Sport1 otkrio je kako je imao ponudu seniorske reprezentacije Elfa i objasnio zašto ju je odbio.

- Naravno da ovakva odluka nije donesena preko noći. Bilo je potrebno vremena. Dragan Stojković mi je vrlo brzo dao osjećaj da ću odmah imati važnu ulogu u reprezentaciji. Nevjerojatno sam počašćen zbog toga. Moj veliki san je da igram na Europskom prvenstvu 2024. godine. Čast je što ću odmah imati šansu pomoći u ostvarenju tog cilja. Hansi Flick se jako trudio da me uvjeri i sa svoje strane mi je pokazao kakav put bi me čekao u reprezentaciji Njemačke, što me je također obradovalo. Naravno da je čast kada vas zove izbornik Njemačke. Ipak, tada sam već bio siguran da želim igrati za domovinu svojih roditelja - otkrio je.

Nabrojao je koji su ga od njegovih novih suigrača ranije najviše impresionirali.

- Dušan Tadić, Aleksandar Mitrović, Filip Kostić... Sve su to igrači za koje smo moja obitelj i ja uvijek navijali. I od kojih mogu mnogo naučiti. Imam već 21 godinu, igram konstantno na visokom nivou i spreman sam sada dodati gas u dresu reprezentacije Srbije - zaključio je.