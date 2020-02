Odbio je 630 tisuća dolara i otišao u SAD! Tamo je ostvario američki san

Kada su u srpnju 2017. Indiana Pacersi razmijenili sjajno krilo Paula Georgea za Oklahomina braniča Victora Oladipa i krilnog-centra Domantasa Sabonisa, rijetki su NBA kroničari koji taj “deal” nisu prokomentirali gubitničkim po Pacerse.

No čini se da su se prevarili i da su Pacersi u toj prodajnoj akciji dobili “dva za jednog”, i to dva All-Stara, jer su u međuvremenu i Oladipo i Sabonis postali All-Star igrači. Oladipo već 2018., a Sabonis 2020. zahvaljujući svojim iznimnim double-double statistikama – 18.3 koševa, 12.5 skokova i 4.8 asistencija po utakmici. Štoviše, iza njega su četiri triple-doublea, sva četiri ostvarena u 2020. i čak 41 dvostruko dvoznamenkasti učinak.

Raste svake sezone

Sve u svemu, u Indiani se Sabonis (23, 211 cm) preporodio i to nakon epizode u Oklahoma Cityju u čijim je redovima Russell Westbrook natjeravao triple-double prosjek u koševima, skokovima i asistencijama. A pored takvog sebičnjaka, teško je bilo igraču poput mladog Litavca steći neko veće samopouzdanje. No zato ga je stekao u drugačijem sustavu igre kod trenera Natea McMillana što ga je dovelo i do All-Star statusa.

Stoga, kao All-Star debitant, Sabonis u Chicagu nije skrivao svoje oduševljenje:

– Teško mi je bilo povjerovati da sam dio svega toga, da sam u sastavu s tako velikim NBA zvijezdama. Gdje god bih sjeo, oko mene su bili neki All-Star igrači.

Domantas raste iz sezone u sezonu – pretprošle je imao prosjek od 11.6 koševa i 7.7 skokova, a prošle sezone po 14.1 koševa i 9.3 skoka. Tim je brojkama već nadvisio svog slavnog oca Arvidasa koji je svoju NBA karijeru završio s prosjekom od 12.0 koševa i 7.3 skoka.

Unatoč tome, usporedbe na relaciji otac-sin gotovo su neizbježne. Doduše, otac je imao 10 centimetara više (221 cm) pa je utoliko bio i sporiji, ali bio je igrač ispred svog vremena, centar koji je mogao driblati i pogađati trice, a asistencije su mu bile specijalnost. Štoviše, legenda Portlanda Bill Walton jednom ga je nazvao Larryjem Birdom od 221 centimetra.

– Otac i ja smo ista pozicija, ali igrači različitog stila. Svako vrijeme donosi svoje i ja pokušavam izgraditi svoje ime – kazao je ljevoruki Domantas za magazin Max.

Odakle vam takva strast u igri koju iskazujete u svakoj utakmici?

– I moj otac bio je takav. Uostalom, mi smo Litavci, a kod nas je košarka više od sporta.

Koji vam je savjet dao otac kada ste postali NBA igrač?

– Rekao mi je da je najvažnije da se brinem o svom tijelu, a on je u karijeri imao problema s ozljedama i zna koliko je to važno.

I doista, jedan je kroničar Portlanda svojedobno kazao da je rendgenski nalaz Arvidasovih zglobova i mišića bio takav da je ozbiljno konkurirao za invalidsko mjesto na parkingu, no i unatoč tome Sabonis stariji u svojoj najboljoj sezoni (1997./1998.) imao je prosjek od 16 koševa, 10 skokova i tri asistencije.

Kako nam je kazao litavski kolega Donatas Urbonas, Arvidas nikad nije radio pritisak na svoja tri sina da igraju košarku, no dvojica su započela košarkašku karijeru.

– Arvidas gleda svaku Domantasovu utakmicu. Ustaje ranom zorom i gleda njegove nastupe. Inače, cijela je obitelj vrlo kompaktna. Sabonisi su najveća sportska obitelj u Litvi.

S jedne strane imate najpopularnijeg oca, a s druge strane igrača koji je prvi Litavac koji je upisao triple-double i ove sezone ima ih četiri.

Domantas je rođen u Portlandu, u vrijeme kada je tata Arvidas igrao za Blazerse, i to u vrijeme između četvrte i pete utakmice prve runde doigravanja kada je Portland igrao protiv Utaha. No Sabonis junior odrastao je u Španjolskoj jer se obitelj, po očevu umirovljenju, vratila u Europu i preselila se u Malagu.

Kao daleko najpopularniji sportaš svoje zemlje, tata Arvidas mogao je birati među litavskim ljepoticama, a on je izabrao prvu miss Litve Ingridu Mikelionyte koja mu je podarila tri sina (Žigimantasa, Tautvidasa i Domantasa) i kćer Ausrine.

Košarkaški kroničari reći će da je svoj osjećaj za igru Domantas naslijedio od oca.

– Ja među nama ne vidim sličnosti, no ljudi iz moje obitelji i očevi prijatelji koji ga se sjećaju kao mladog igrača kažu da je velika.

Za očevu karijeru velika je šteta što je u NBA ligu otišao tek s 30 godina. Jer da je stigao ranije – mlađi, brži i zdraviji – možda bi i povijest Blazersa bila drugačija. I vjerojatno bi baš Arvidas bio prvi Litavac koji je postao sudionik All-Star utakmice, a ne jednako visoki (221 cm) Zidrunas Ilgauskas (2003., 2005.).Ovako je pak sin već nadvisio oca, barem što se tiče nastupa na All-Star Weekendu.

A Sabonis junior je radio na svom vanjskom šutu.

– Kada radite na tome da se igrački razvijate onda pokušavate i produžiti svoj šuterski domet.

Radio je to i njegov vršnjak, naš Marko Arapović, kojeg se Domantas rado sjeća:

Dvije godine na sveučilištu

– On je moj naraštaj, igrački smo odrastali zajedno igrajući za svoje reprezentacije. U to vrijeme Marko je bio jako dobar, vrlo talentiran, no ozljede su ga usporile.

Baš kao i Arapović, i Sabonis mlađi dobio je niz ponuda od američkih sveučilišta.

I dok je mladi Hrvat odlučio ostati u Europi, točnije u Cedeviti, Litavac je odlučio prihvatiti poziv sa sveučilišta Gonzaga zbog čega se zahvalio na 630.000 USD vrijednoj ponudi (za trogodišnji ugovor) njegova tadašnjeg kluba Unicaja Malage.

Na Gonzagi je proveo dvije godine nakon kojih je odlučio izaći na NBA draft. Izabrao ga je Orlando Magic, kao 11. izbor te godine, ali proslijedio ga je u Oklahoma City.

