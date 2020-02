Biserka Petrović otkrila srpskim medijima: U Đokoviću vidim svog Dražena

Biserka Petrović, majka nezaboravnog košarkaša Dražena, dala je intervju za srpski Kurir u kojem se prisjetila kobne noći u kojoj je nastradao njezin sin te progovorila o prvom tenisaču svijeta Novaku Đokoviću.

- Bilo je to oko 22 sata… Spremali smo se za spavanje u Draženovom stanu na 14. katu. Tog dana poslijepodne nas je nazvao s aerodroma u Frankfurtu, rekao je da je poslao prljavu odjeću i da će doći za dva dana. Javila sam se, mislila sam da on zove. Ženski glas je upitao je li to stan Petrović - rekla je Biserka Petrović i dodala:

- Bila je to Makedonka, prevoditeljica, slabo je govorila hrvatski. „Vaš sin je poginuo“, rekla je. Te riječi… Ne znam kako sam ih preživjela. Krenula sam prema terasi, u tim trenucima ne možete kontrolirati tijelo. U šoku ste i mozak reagira drugačije. Moj suprug Jole je bio prisebniji, uhvatio me je, spriječio najgore i spasio me. Hvala mu, jer sada mogu raditi sve za Dražena. Da mit o njemu nastavi živjeti. Da ono što je uradio u kratkom životu ostane zapisano kako dolikuje, da se prepričava generacijama. I to me je održalo.

Zatim se osvrnula na Đokovića.

- Kad vidim Novaka, vidim Dražena. Đoković kao da je izašao iz moje kuće, teško mi je kada je ozlijeđen, kada se loše piše o njemu. I Đoković, poput mog sina, daje sve od sebe na terenu. Njih dvojica su najjači sportaši na Balkanu u povijesti.