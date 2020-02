Ovakvog Čilića još nismo vidjeli! Urlao i psovao: Jeb*** ti mater!

Marin Čilić na nevjerojatan je način poražen u 1. kolu ATP turnira u Dubaiju od Francuza Benoita Pairea sa 2:6, 7:5, 7:6.

Naš je tenisač u drugom setu propustio dvije vezane meč-lopte, a u 12. igri trećeg seta Čilić je nakon nekoliko loših Paireovim poteza stigao do nove meč-lopte, no tada je Francuz pogodio as, a loptica se tek nekoliko milimetara držala linije. Uslijedila je nova pogreška Pairea i četvrta meč-lopta za Čilića, ali Francuz je i u tom poenu pogodio as.

U odlučujućoj igri frustrirani Čilić je napravio niz pogrešaka te je Paire poveo sa 6:1 osiguravši pet vezanih meč-lopti od kojih je iskoristio drugu zahvaljujući 12. dvostrukoj servis pogreški našeg predstavnika.

A Čilić je zbog svega bio poprilično ljutit u odlučujućem tie-breaku. Prvo se ljutio na "oko sokolovo", a zatim je urlao "jeb*** ti mater". Psovanje se nastavilo dok nije napravio dvostruku servis pogrešku i tu je bio kraj meča.

