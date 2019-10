Od Vinkovaca do Grčke: Šef mu emocije pokazuje uz pištolj u ruci

Nakon epizoda u Drugoj talijanskoj i Prvoj portugalskoj ligi, bivši nogometaš Osijeka i Rijeke Josip Mišić izabrao je Grčku. U posljednjih devet mjeseci koliko ondje igra posebno mu je ugodno. Otkako je došao u PAOK, osvojio je prvenstvo i Grčki kup i prometnuo se u jednog od najvažnijih igrača momčadi koja i ove godine planira lov na dvostruku krunu.

– Sjajno se osjećam, u šest kola postigao sam dva pogotka i četiri puta asistirao za gol. Navikao sam se na ligu, grad i momčad. Grčka je bila jako dobar izbor – kaže Mišić.

Koliko su realne šanse za novi dvostruki naslov u Grčkoj?

– Vrlo realne, vjerujem. Momčad nije bitno promijenjena, otišla su samo dvojica-trojica igrača.

Kako izgleda liga?

– Meni jako dobro. Tri-četiri momčadi odskaču, a ostale su podjednak, iako svi mogu svima zaprijetiti. Da biste pobjeđivali u Grčkoj, morate stalno biti na visokoj razini.

Kontakti s Dinamom

Ekonomska kriza itekako se osjetila u grčkome nogometu, no situacija je u Mišićevu klubu stabilna. U klubu su ozbiljni investitori povezani s ruskim kapitalom.

– Kod nas zaista nema teškoća. Sve obveze prema igračima ispunjavaju se na vrijeme. U nogometu ne možete bez novca očekivati ništa. Klubom vlada Ivan Savvidis, ruski poslovni čovjek grčkih korijena, u jugoistočnoj Europi ujedno i čovjek od najvećeg Putinova povjerenja. Isti onaj koji je prošle godine s pištoljem u ruci trčao travnjakom nakon utakmice grčkog prvenstva između PAOK-a i AEK-a.

Zbog tog divljačkog čina zabranjeno mu je tri godine ulaziti na bilo koji stadion. Je li se Josip imao prilike upoznati s ekscentričnim gazdom?

– Upoznali smo se, naravno. No, nismo baš posebno dugo razgovarali. Često se susrećemo u Solunu na domaćim utakmicama i pozdravimo u prolazu – kaže Mišić.

Kada smo već pri pokazivanju emocija s pištoljem u ruci, nezaobilazna tema su i PAOK-ovi navijači, poznati po posebnoj strasti prema svom klubu. U navijačkim krugovima slove kao najekstremnija skupina koja podržava neki klub.

– Ozračje je na našim utakmicama sjajno. Navijači su odlični, glasni... Kao što ste rekli, navijaju s nevjerojatnim žarom i ljubavi prema klubu.

Nerijetko je u bliskoj prošlosti taj “nevjerojatni žar” znao prijeći u huliganstvo. Kakva je situacija sada?

– Bilo je problema. No, ako negdje naprave nerede, grčke vlasti zabrane im putovanja na te utakmice. Tako su riješili problem navijačkih nereda, a takve navijačke skupine i ne pokušavaju ići na utakmice u gostima. Momčad nije s njima imala problema, barem ne otkako sam ja u klubu. Mi zapravo i nemamo kontakte s njima, ne pojavljuju se oko kampa.

Hrvatski bi nogometaši u perspektivi opet mogli postati vrlo traženi u Grčkoj. Posebice nastavi li Josip igrati u tako dobroj formi.

– Nastojat ću dati maksimum. Nadam se da je ovo samo početak. U Grčkoj sam jako napredovao i sazrio. Ovdje hrvatske igrače jako cijene. Naravno da je na naš imidž dodatno utjecao i nastup i veliki uspjeh hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Govore li Grci više o Luki Modriću ili, primjerice, o Velimiru Zajecu?

– Mlađe generacije sigurno više govore o Modriću. Logično, jer Luka je bio i najbolji svjetski igrač.

Josip ističe da mu je Druga talijanska liga, dok je igrao u Speziji, bila posebno teška, a u portugalskom Sportingu nije se naigrao.

– Trener Jorge Jesus je teška osoba. Na treningu je prigovarao za svaku krivo odigranu loptu. Nije bilo lako i igrači se nisu dobro osjećali na treninzima – naglašava Mišić, inače po rođenju Vinkovčanin.

Godine 2014. trebao je iz Osijeka prijeći u Dinamo, no na kraju je sve iznenadio odlaskom u Rijeku.

– Bio sam na razgovorima s Dinamom, no nismo se uspjeli dogovoriti. To je cijela priča.

Lani vas je većina medija spominjala kao potencijalno Dinamovo pojačanje.

– U tome nije bilo ničega i bilo je nerealno to očekivati jer u to doba nisam imao adekvatnu minutažu. Uostalom, ne znam ni koliko bi to bio mudar izbor jer mi je tada bilo najvažnije da igram i samo je ta mogućnost dolazila u obzir – iskren je Mišić.

Prošao je sve omladinske selekcije Osijeka, no ne skriva da mu je Rijeka draža. Baš je u Rijeci igrački eksplodirao i pokazao da je potencijal. Uostalom, 2017. je s Rijekom osvojio dvostruku krunu.

– Često se sjetim tih dana. Bili smo prava klapa, odlični prijatelji. Međusobno smo se poštovali i voljeli, a na treningu smo intenzivno radili. Mogli smo trčati cijelu utakmicu. Bilo je to ključno za naš uspjeh – ističe Mišić.

Hrvatska bez energije

Naravno, posebnu ulogu u tome imao je slovenski trener Matjaž Kek koji je vrlo brzo vrhunski posložio momčad.

– Matjaž je vrhunski trener i jedan je od najzaslužnijih što smo te sezone bili tako uspješni. Njegovo taktičko znanje bilo je ključno. Također, detaljno smo analizirali utakmice, što bi nam najčešće bitno olakšalo posao i pozitivno utjecalo na mentalitet cijele momčadi. Kek je od mene napravio boljeg igrača – ističe Mišić.

Prati HNL, a od svih klubova najviše bi volio da naslov prvaka osvoji – Rijeka.

– Rijeka mi je najbliža srcu. To vrijeme neću nikada zaboraviti. Volio bih da se i Osijek uključi u borbu za vrh. Lakše je sada kada ima novac dostatan za normalno funkcioniranje kluba. Mišić, naravno, prati i hrvatsku reprezentaciju.

– Treba biti iskren i kazati da su nam Mađari puno toga u Splitu jednostavno poklonili. Treba nešto mijenjati, to je očito. Čini mi se da nemamo onu energiju iz Rusije. Možda su se igrači malo zasitili – zaključio je Mišić.