Od talenta do nepoželjnog: Rebić je naljutio Srbe, izvrijeđao Talijane i uvrijedio hrvatsku reprezentacije

Ante Rebić već se odavno nametnuo kao zločesti dečko hrvatskog nogomet. Rođeni Splićanin u karijeri je igrao za nekolicinu velikih klubova poput Milana, Eintrachta iz Frankfurta, Fiorentine... a trenutačno je član turskog Bešiktaša. Imao je i svoje lijepe trenutke u dresu hrvatske nogometne reprezentacije, ali se uspio sa svim posvaditi i ta vrata lagano zatvoriti.

Strani mediji prije nekoliko dana raspisali su se o njemu i prozvali ga jednim od najvećih 'parazita' u svijetu nogometa. Krilni napadač Bešiktaša došao je kao pojačanje, a sada ga se u klubu žele riješiti. Navodno zbog nesportskog načina života. Turski mediji navode da je bezvoljan na treninzima, ne trudi se raditi na najvišem nivou to je kod portugalskog stručnjaka Fernanda Santosa otpisan igrač.

Nesportski život koštao ga je i karijere u Milanu, ali i Italiji općenito. Još dok je u prvom navratu došao u tu zemlju, igrajući za Fiorentinu napravio je kobnu i nepromišljenu grešku. Te 2014. godine bio je jedan od najperspektivnijih mladih igrača, ali i "tempirana bomba". Na društvenim mrežama je napisao da mu se gadi Italija, da je to najgluplja zemlja na svijetu, gluperda od države... Naravno, to nije dobro odjeknulo, a Rebić je etiketiran kao kontroverzan.

Prije toga također napravio je gaf kada je napisao:

- Otkad sam otišao iz Hrvatske, sve ide naopako, ha-ha-ha – ćirilica, pederi, voda...

Naljutilo je tako i Srbe, nije se svidjelo ni njegovu suigraču Tomoviću zbog ćirilice.

Žonglirao je potom između Leipziga, Verone, Eintrachta gdje je doživio potpunu afirmaciju i u konačnici je došao u Milan. Tamo ga je 2020. doveo Zvonimir Boban i Rebić je sa Zlatanom Ibrahimovićem nosio taj klub. No, 2023. su rossoneri postali vrlo razočarani postupcima bivšeg vatrenog koji nije poštivao upute Stefana Piolija i nije imao angažmana na treninzima.

Ipak, u karijeri je najjače odjeknuo sukob Rebića i izbornika vatrenih Zlatka Dalića. Bilo je to 2021. godine na Europskom prvenstvu nakon utakmice Hrvatske i Španjolske. Rebiću su mnogi zamjerili mijenjanje kopački u 38. minute kada je Hrvatska vodila 1:0. On je izašao van terena i relativno dugo mijenjao kopačke, a vatreni su u tom periodu primili pogodak. Jedno s drugim, u produžecima je furija na kraju slavila.

Splićanin se tada našao na udaru kritika koje on nije podnio pa se svima, a posebno Daliću, obratio putem društvenih mreža.

- Nakon svega nije ni bitno tko je 'krivac' činjenica je da smo zadnje 2-3 godine s**nje... Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu. A stručLJAci s TV; ostavite gemišt prije emisije i navijajte za Hrvatsku! 'Zajedno smo jači' - pisalo je u storyju koji je kasnije obrisao.

No, nije ga obrisao dovoljno rano jer mediji su ga prenijeli, a onima kojima se obratio se i zamjerio i teško da će mu to oprostiti. Bilo je to dovoljno da ga izbornik Dalić više nije zvao u reprezentaciju.

Svoje najbolje dane Ante ne proživljava ni sada u Turskoj. Tamošnji mediji još su u studenom prošle godine pisali kako je Rebić bio izbačen s jednog treninga. Tadašnji trener Burak Yilmaz potjerao ga je uoči utakmice 10. kola turske lige protiv Gaziantepa. Turski portal Fanatik kao razlog navodi Rebićev nevoljki stav i neprihvaćanje naredbi trenera. Yilmaz nije želio trpjeti njegovu nedisciplinu i zamolio ga je da se odvoji od ostatka skupine. Ponašanje izgleda nije popravio pa je i dalje na izlaznim vratima Bešiktaša...

Ipak, pored svih skandala pisalo se i o drugoj strani ovog 30-godišnjaka. Recimo samo da su 2018. austrijski mediji objavili kako su od njegova bivšeg suigrača iz mlade reprezentacije Lovre Šindika doznali kako je Ante u svome rodnom selu svima otplatio kredite.

No, osobne kredite - koje je zadužio kod mnogo ljudi naljutivši ih svojim ponašanjem - još neko vrijeme neće moći otplatiti.